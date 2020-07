Champions para Bruno Fernandes e Liga Europa para Mourinho

Já há quase um mês que o Liverpool garantiu o seu primeiro título de campeão em 30 anos, mas ainda havia muita coisa para decidir no último dia da Premier League inglesa, dos lugares europeus aos lugares de despromoção. E foi um bom dia para alguns dos portugueses mais proeminentes da liga inglesa. O Manchester United, de Bruno Fernandes, ganhou o duelo directo com o Leicester City por 0-2 e agarrou-se ao terceiro lugar, enquanto o Tottenham de José Mourinho ficou com a última vaga na Liga Europa graças a um empate (1-1) com o Crystal Palace e a derrota por 2-0 do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, em Stamford Bridge, frente ao Chelsea (que ficou em quarto e também vai à Champions).

Com todos os jogos marcados para a mesma hora, houve emoção e incerteza até ao fim nos jogos em que ainda se decidiam coisas. No King Power Stadium, jogavam dois adversários directos na luta pela Champions, mas o jogo esteve empatado durante mais de uma hora. Só aos 71’ é que os “red devils” conseguiram chegar ao golo da vitória, com um penálti convertido por Bruno Fernandes, depois de uma falta dentro da área de Wes Morgan sobre Anthony Martial. Foi o décimo golo do internacional português pelo United, que volta assim à principal competição de clubes da UEFA, depois de uma época na Liga Europa (onde ainda está em prova). Nos instantes finais, Jesse Lingard ainda fez o 0-2 para o United. Quanto ao Leicester, que andou a época toda em lugares de Champions, caiu para o quinto lugar e entra directamente para a fase de grupos da Liga Europa.

Quanto a José Mourinho, conseguiu conduzir o Tottenham até às pré-eliminatórias da Liga Europa. Bastou-lhe um empate (1-1) no campo do Crystal Palace para garantir o sexto posto na Premier League e terminar à frente do Wolverhampton, derrotado (2-0) por uma das antigas equipas de Mourinho, o Chelsea. Harry Kane marcou o golo dos “spurs” logo aos 13’, mas Schlupp fez o empate para a formação orientada por Roy Hodgson aos 53’.

Em Londres, o Chelsea fez o favor ao seu antigo treinador e atirou a equipa mais portuguesa da Premier League para o sétimo lugar. Mason Mount e Olivier Giroud marcaram os golos do triunfo dos “blues” sobre a equipa de Nuno Espírito Santo, que teve Rui Patrício, Rúben Neves, Diogo Jota e Pedro Neto no “onze” - Vinagre, Podence, Moutinho e Jordão foram suplentes utilizados. Com esta vitória, Lampard segurou o quarto lugar e uma presença na Champions na sua época de estreia como treinador na Premier League, enquanto a derrota deixa o Wolverhampton a precisar de ganhar a Liga Europa para ter futebol europeu na próxima temporada - ganhar a competição dá lugar na Liga dos Campeões.

No fundo da tabela, para além do Norwich, também Bornemouth e Watford não conseguiram escapar à despromoção no último dia. O Bornemouth ainda conseguiu um triunfo no último dia (1-3) sobre o Everton, mas o Watford perdeu por 3-2 na sua visita ao campo do Arsenal. Quem se escapou por pouco foi o Aston Villa, que empatou (1-1) com o West Ham United.