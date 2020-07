Terminou o campeonato naquela que foi a época mais estranha que tivemos e de que há memória, em virtude da pandemia. Está de parabéns a Liga e a Federação por terem insistido, mesmo contra muitas vozes, em levar até ao fim a realização das jornadas que faltavam. Não era na secretaria que a tal verdade desportiva teria de acontecer, era no terreno de jogo que se tinha que decidir tudo aquilo que estava por resolver, mesmo sem um dos componentes mais importantes do futebol, o público, os adeptos, e jogando com condições muito especiais e com inúmeras regras de segurança.

