Morreu aos 104 anos Olivia de Havilland, Melanie de E Tudo o Vento Levou

A actriz Olivia de Havilland morreu de causas naturais este domingo aos 104 anos, em Paris, onde vivia há mais de 60 anos, confirmou a sua publicista. Vencedora de dois Óscares de Melhor Actriz – em 1946, por Lágrimas de Mãe, filme de Mitchell Leisen, e em 1949, por A Herdeira, de William Wyle –, o seu papel mais conhecido continua até hoje a ser o de Melanie Hamilton em E Tudo o Vento Levou, onde contracenou com Clark Gable.

Nascida em Tóquio e filha de pais britânicos, De Havilland, irmã mais velha de Joan Fontaine – actriz que, em 1940 e 1941, fez parte do elenco de Rebecca e Suspeita, filmes de Alfred Hitchcock, mestre do suspense –, estreou-se no grande ecrã em 1935 com Sonho de uma Noite de Verão, adaptação da peça homónima de William Shakespeare realizada por Max Reinhardt e William Dieterle. Pouco tempo depois, deu início a uma parceria profissional frutífera com Errol Flynn, galã dos filmes de capa e espada dos anos 30 e 40: num curto período de tempo, o par colaboraria em oito filmes, nomeadamente O Capitão Blood (1935), Todos Morreram Calçados (1941) e As Aventuras de Robin dos Bosques (1938).

A actriz era conhecida “pela sua sinceridade, beleza frágil e dicção belíssima”, aponta a Variety. Era à imagem da doce heroína que o público mais a associava, mas de Havilland sabia como interpretar personagens com camadas mais densas, conforme teve a oportunidade de ilustrar em O Fosso das Víboras, drama de 1948 assinado pelo ucraniano Anatole Litvak onde a actriz interpreta uma mulher que dá por si num manicómio sem saber como lá chegou, testemunhando os maus-tratos a que as pacientes são sujeitas e as péssimas condições humanas do asilo.

Olivia foi durante mais de 50 anos a última sobrevivente do núcleo duro de E Tudo o Vento Levou: Leslie Howard morreu em 1943, quatro curtos anos depois da estreia do filme, Hattie McDaniel – a actriz negra que venceu um Óscar pelo papel da empregada de casa Mammy, mas que, para receber a estatueta, teve de se sentar numa mesa segregada na cerimónia de entrega dos prémios – morreu em 1952 e Clark Gable e Vivian Leigh viriam a falecer na década de 1960.

“As personagens que interpretei antes [de E Tudo o Vento Levou] não eram pessoas a sério. Eram bidimensionais. Não tinham qualquer tipo de arco. A Melanie era uma pessoa a sério, uma pessoa atenciosa, uma mulher bondosa, mas inteligente e dura ao mesmo tempo. Acima de tudo, era uma mulher com uma grande capacidade para encontrar felicidade”, contou ao diário The Independent, lamentando que, no início da carreira, tenha sido como que obrigada pelos grandes estúdios cinematográficos a interpretar apenas e só a caricatural mulher bela e delicada sem uma verdadeira força interior.