Chamas preocupam no Norte e Centro do país. Acidente fere bombeiros em Oleiros

Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está a ser combatido desde as 15h30 deste sábado por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, informou a Protecção Civil, sendo o que mais atenções centra no território nacional. Há registo do despiste de um veículo de combate às chamas que causou ferimentos a quem ia na viatura. O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco confirmou ao PÚBLICO a ocorrência, mas não conseguiu precisar quantas pessoas ficaram feridas, estando ainda a “avaliar a situação”.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), no combate ao incêndio estão envolvidos 314 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 100 viaturas e cinco aeronaves. Apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de Moutinhosa, numa zona de pinhais.

???? Os três incêndios, que estão em curso no Norte de #Portugal, têm já impacto na monitorização feita pelo @eumetsat LSA SAF, do @ipma_pt que mede a quantidade de energia libertada pela queima de combustíveis vegetais, na área do incêndio.???? pic.twitter.com/QQeAmAo8Ic — VOST Portugal (@VOSTPT) July 25, 2020

Ao PÚBLICO, o CDOS de Castelo Branco afirmou que algumas habitações “podem vir a ter as chamas próximas”, mas nada que para já justifique a sua evacuação, salvo uma casa que foi ameaçada pelas chamas e obrigou a que o morador a abandonasse.

Mais a Norte, há três ocorrências com mais de uma centena de operacionais no terreno. Em Viana do Castelo, um incêndio em Ponte de Lima está a ser combatido em três frentes por 135 operacionais, 46 viaturas e seis aeronaves. O fogo lavra desde as 10h29, tendo começado na freguesia de Fojo Lobal e alastrado a freguesias vizinhas como Facha, Cabaços e Vitorino de Piães.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, descreveu que o fogo “continua com grande intensidade, mas temos janelas de oportunidade e estamos a reposicionar meios para tentar dominar o mais rápido possível. Não houve necessidade de evacuação [de casas], mas o risco existe sempre. Estamos dependentes do vento, que está a rodar a norte, e a população está identificada e alertada”.

O distrito de Bragança tinha esta tarde três incêndios activos, dois com mais de cem operacionais no combate às chamas: um em Vinhais, para o qual estão destacados 162 operacionais, 49 viaturas e cinco aeronaves, e um fogo no concelho de Vila Flor, com 167 operacionais, 52 veículos e dois meios aéreos. Ambos deflagraram entre as 14h e as 15h.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, as chamas em Vila Flor lavram numa área de mato, “entre as localidades de Seixo de Manhozes e Arco” e “não há habitações em risco”. De acordo com a mesma fonte, o posto de comando foi montado no campo de futebol de Vila Flor.

O outro incêndio activo naquele distrito, também no concelho de Vinhais, começou entretanto a ser combatido às 18h52 e encontra-se neste momento em fase de conclusão.