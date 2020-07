Iniciativa Liberal já tem candidato a Belém: chama-se Tiago Mayan Gonçalves e diz-se “descomprometido”

Depois de se especular sobre o regresso do antigo líder da Iniciativa Liberal (IL), Carlos Guimarães Pinto, e de o nome de Adolfo Mesquita Nunes ter sido apontado como favorito, o candidato presidencial da IL foi revelado ao início deste sábado, no Twitter, e o escolhido é um dos membros fundadores do partido e que até agora era pouco conhecido. O advogado Tiago Mayan Gonçalves, de 43 anos, apresenta-se como o “primeiro candidato genuinamente liberal” à Presidência da República, uma corrida às eleições do próximo ano que tem o apoio da Iniciativa Liberal, partido do qual é membro fundador.

Continuar a ler