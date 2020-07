Numa universidade nova o medo deve morrer de velho

Nas últimas semanas, a Universidade Nova de Lisboa tem estado envolvida numa sucessão de casos que afectam a sua imagem, a ponto de pairar sobre a mesma o espectro de uma crise reputacional. Neste contexto, esperar-se-ia que o reitor e restantes dirigentes da instituição esclarecessem as situações em causa e reagissem em conformidade. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Os trinta e dois mil euros devolvidos pelo director da NOVA SBE à universidade não resolvem o problema de conflito de interesses em que o mesmo se encontra. E todos estaremos certamente de acordo que o preço da nossa reputação institucional a tanto é superior.

Mas, ainda mais preocupante do que a falta de uma reacção adequada às situações em causa, é o facto de a reitoria vir a público sugerir a existência de uma qualquer intentona que conspira contra a nossa universidade. Esta sugestão parece-me errada enquanto estratégia de comunicação, faz acreditar que não se aprende com os erros cometidos e não ajuda à liberdade crítica que a NOVA declara querer fomentar. De resto, é sobre as condições de liberdade crítica da vida interna da minha universidade que gostaria de me ocupar neste artigo.

Nas nossas sociedades democráticas, o princípio de autonomia da universidade é consagrado de modo a que o ensino e a investigação sejam protegidos de pressões externas, ao mesmo tempo garantindo-se que a academia seja um espaço de liberdade crítica. Em tese, esta forma de protecção é assegurada pelo menos por duas vias. Por um lado, o financiamento público da universidade garante, dentro do possível, que a investigação e o ensino não estejam subordinados a interesses privados. Por outro lado, o facto de os reitores e directores das instituições públicas de ensino superior serem eleitos pela comunidade académica liberta-os do dever de obediência ao ministro do momento.

No caso da NOVA, o Orçamento do Estado vem assegurando à universidade o mínimo de condições que lhe permitem agir de forma independente em relação a todo e qualquer tipo de interesses privados. Há um problema de subfinanciamento crónico do ensino superior público em Portugal, mas a subordinação da NOVA SBE a interesses empresariais privados não se explica em função disso – e, na verdade a despeito da propaganda mecenática, está até por esclarecer em que medida operações como a da construção do campus de Carcavelos não oneram economicamente o interesse público e beneficiam interesses privados.

No caso da NOVA, creio ser também certo que a equipa reitoral não se encontra na dependência da agenda política do momento. Se é verdade que a política de financiamento à investigação seguida pelo actual Governo português tem procurado condicionar, de forma cada vez mais directa, a prática científica dos investigadores, tal sucede no âmbito de um processo mais geral de apologia da rentabilidade da ciência, apologia que a reitoria da NOVA vinha já fazendo por vontade própria.

Onde está então a crise do princípio de autonomia e, com essa crise, o enfraquecimento das condições favoráveis à liberdade crítica? Está na ausência de colegialidade e democraticidade que marca a vida da universidade e das suas faculdades. Existem várias razões para esta ausência, mas da mesma é desde logo sugestivo que os estatutos da universidade e da maior parte das suas escolas reservem inúmeros privilégios de elegibilidade para uma quantidade muito reduzida dos seus membros. É verdade que nem todas as faculdades da NOVA chegaram ao requinte de inventar órgãos como o “Conselho Restrito de Catedráticos”, mas, se o enquadramento jurídico vigente (o chamado RJIES) não convida propriamente à democraticidade, a forma como a NOVA em geral o aplica torna tudo muito pior. A título de exemplo, veja-se que existem faculdades da NOVA em que a formação de uma lista para um Conselho Cientifico com 15 membros obriga à presença de sete catedráticos. Numa faculdade em que existem cerca de 25 professores catedráticos, a possibilidade de existir mais do que uma lista depende assim dos humores de cerca de 1/15 avos do seu corpo eleitoral.

Este défice de pluralidade interna nos organismos dirigentes da NOVA favorece objectivamente a indolência que torna possível situações de inimputabilidade como as que recentemente sucederam

Situações como esta permitem um grande défice de pluralidade interna nos organismos dirigentes da NOVA. Este défice favorece objectivamente a indolência que torna possível situações de inimputabilidade como as que recentemente sucederam. Favorece também que os assuntos mais relevantes da vida da universidade sejam curados em circuito fechado. E autoriza que decisões relevantes sejam tomadas sem qualquer legitimidade substantiva que as suporte. Por exemplo, a grande maioria das decisões de fundo que constam do plano de valorização imobiliária da NOVA, que está sob alçada do vice-reitor Ferreira Machado, estão ausentes do programa de acção que fez eleger o reitor João Sáàgua. A autonomia da universidade redunda assim na autonomia dos dirigentes universitários agirem a despeito da comunidade universitária que os elege.

Sugiro à reitoria, pois, que se preocupe menos com o alarme público que os casos destas últimas semanas concitaram e que antes considere a hipótese de discutir e resolver alguns dos problemas de colegialidade e democraticidade aqui identificados. Tanto mais que, quero crer, a cultura do silêncio e do medo, alimentada por processos disciplinares e outras formas de controlo da pluralidade inerente a uma universidade pública como a nossa, tem os dias contados. Numa universidade nova o medo deve morrer de velho.