Plano estratégico

O prof. Costa Silva defende, e bem, um grande aeroporto para Lisboa. Logo, não é Portela Mais Um pois esse não é um “grande aeroporto para Lisboa”. Uma ligação rápida a Madrid por ferrovia é também defendida, e bem, no seu documento estratégico. Antes da pandemia, António Costa disse que isso era um tabu e por ser um tabu a decisão era não “mexer nisso”. Ou seja, é para não fazer porque é um tabu (político). Compreende-se o tabu que aliás foi imposto por Manuela Ferreira Leite que denunciou esse investimento em infra-estruturas como supérfluo e contra-producente. O PSD criou o tabu. Eu próprio, votante no PS, considero que o PSD tem razão ao dizer que os Governos PS não investiram suficientemente na inovação em favor do betão. Por muito que tenham investido, deviam ter investido bem mais ainda quando houve dinheiro. Já agora o PSD, quando Governo, ainda menos investiu na inovação quando havia dinheiro. Ora, eu penso que o cidadão português comum agradecia que esse tabu fosse suprimido. E que a opção Alcochete e comboio rápido para Madrid fossem discutidos de novo. Penso que, na verdade, Portugal agradeceria. A democracia também dispensa tabus. Mas o pior é o desenvolvimento do país, que sofre com esse tabu. E somos nós todos que vamos sofrer com esse tabu.

José Elias de Freitas, Lisboa

Amália

Estávamos a meio dos anos 60 do século passado. Os meus pai eram emigrantes numa pequena vila, na Normandia, em França. O meu irmão e eu, crianças, acompanhámo-los. Teria uns 10/11 anos. Aos domingos à tarde havia um programa televisivo em que eram propostos três cançonetistas para, após escolha, actuar um deles (julgo que tudo era em diferido). Mostravam a prestação de cada um durante uns 15 a 20 segundos. A seguir iam a votos (deveria existir um júri, já não me recordo, mas parece-me que era o público a escolher) para apurar aquele que iria ser visionado.

Acontecia que um dos três era, com alguma frequência, a Amália Rodrigues. Nem sempre ganhava, embora acontecesse bastantes vezes. Recordo-me do momento de felicidade, maior quando ganhava, mas também eram suficientes os tais 15 a 20 segundos, vividos no seio da nossa família, prenhe de saudades do nosso país, da nossa família e dos amigos. Era Portugal a entrar-nos pela casa dentro, com aquela voz, única, bela, forte e insubstituível, vinda genuinamente do coração da artista. O arrepio sentido e o suor frio tomavam conta de nós nesses momentos de inusitada saudade e também beleza.

Muitas vezes essas canções eram cantaroladas, aquando dos afazeres domésticos, pela minha mãe.

Jorge Loureiro, Anadia