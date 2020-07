O autoquestionário feito de Proustótito para mim

Quando?

Um dia do verão de 1970, há 50 anos. Agostinho Neto disse-me: “Vai para a Jugoslávia estudar. Para a guerrilha não pode ir agora, o único branco que lá temos é o Tó Zé Miranda, e porque ele é médico.” O presidente do MPLA recebia-me num pequeno hotel, em Roma, no intervalo de um encontro internacional de apoio à independência das colónias portuguesas. Jovem nacionalista angolano, eu tinha desertado do exército português, em outubro de 1969, e todo o meu grupo político, ligado ao MPLA, fora preso em Luanda e Lisboa. Eu tinha feito recruta para oficial numa tropa especial, os rangers, em Lamego, e desertara para servir o meu país.

A palavra?

Uso-a pouco: não. Talvez a última vez que a disse foi nesse verão de 1970. Vivia em França desde que desertara, e esperava ordens para “baixar”, quer dizer, integrar a luta. Para a tal reunião, entrei em Itália sem passaporte (só teria o primeiro depois do 25 de Abril) e colecionava pormenores. Não tinha dinheiro e dormia nos bancos dos jardins da Villa Borghese, em Roma – uma noite, um vagabundo aconselhou-me a tirar os sapatos e pô-los sob a cabeça, se queria acordar com eles. De outra vez, entrei numa igreja desconhecida, olhei para a direita e vi o Moisés, de Miguel Ângelo… Depois das palavras de Neto, e do “não” da minha vida – de facto, dois “nãos”, um que me foi dado, e outro que dei – nem me lembro de como repassei a fronteira e voltei a França. Eu e o mundo éramos outros.

O amor da sua vida?

Luanda. Todos os outros foi porque eu tive Luanda, a pátria da minha infância.

Um gesto que o salvou?

Aconteceu tinha eu cinco anos. No Carnaval os musseques invadiam a Baixa de Luanda. Depois de 1961, com a guerra colonial, esses cortejos negros, de sentido óbvio, foram proibidos. Mas antes de o serem, o meu bairro, São Paulo, era a passagem entre os dois mundos. Naquele Carnaval, uma máscara horrenda com dança ameaçadora avançou para mim. Não recuei e ganhei um afago nos cabelos. O outro não era tão outro como isso, aprendi.

Um ato de coragem?

A vida de Joaquim Pinto de Andrade. Chanceler da Arquidiocese de Luanda foi preso em 1960. Deportado, passou dez anos em prisões (São Tomé, Aljube, Caxias) ou residências vigiadas (conheci-o em Vilar do Paraíso…), sem nunca ser julgado. Em abril de 1970, foi preso para ser julgado, enfim, no Tribunal Plenário de Lisboa. A acusação ficou comprovada: era angolano. Foi para a prisão de Peniche. Em 1974 voltou para Angola. Em 2008, morreu pobre, honesto e bom. O homem da minha vida.

Voltando a si, ganhou alguma medalha?

Uma, deu-ma a PIDE. Quando Joaquim Pinto de Andrade foi preso, a 7 abril de 1970, no dia seguinte ele foi interrogado pelo inspetor da PIDE/DGS Adelino Tinoco. No Auto de Perguntas, a primeira foi sobre o que o preso tinha a dizer por ser “presidente honorário do MPLA”. A segunda pergunta do pide foi: “Como explica as suas relações com o oficial do Exército Português José Ferreira Fernandes agora desertor em parte incerta?” O meu amigo respondeu: “Somos amigos”. Soube disso há pouco, na Torre do Tombo, e nunca mais tirei essa medalha do peito, nem quando respondo a autoquestionários.

Dor?

Guardo-as. A primeira foi quando soube como morreu o Silvestre: morto com motos a passar sobre ele. No primeiro domingo de abril de 1961, a minha cidade estava histérica por causa das chacinas nas roças de café do Norte. Em Luanda, os brancos saíram à caça dos negros. Fui com o meu pai buscar o Silvestre, que trabalhava em minha casa. Contaram-nos o que aconteceu, voltei para a carrinha e baixei a pala do boné sobre os olhos. Tinha 12 anos e não chorei. Década e meia depois, o 27 de Maio de 1977 fez vítimas dos dois lados, antes companheiros de juventude e de esperança, o Garcia Neto, o Juca, o José, o Gilberto, o China… Morreram mais por causa de um dia do que todos os meus amigos até então.

Pai?

O meu pai tinha camiões e nas férias da escola primária levava-me para o mato. Saíamos de madrugada, rio Bengo, rio Dande, e, pela manhãzinha, passávamos a Fazenda Tentativa, uma açucareira entre palmeiras. Tenho um arquivo com o cheiro a mosto, o cacimbo da manhã e as mãos do meu pai no volante do Bedford. Em 1929, aos 17 anos, o meu pai foi para Angola com o meu tio Afonso, de 16 anos, sozinhos. O meu pai é a mãe do Camus.

E?...

E?... não é pergunta de questionário. Mas adianto que Albert Camus amava a mãe e a justiça para a Argélia – “e” copulativo – ao contrário do que o simplismo pretende. Eu sei que é possível.

O que calcula a sua cabeça quando conhece alguém que lhe interessa?

Se é dos que une ou se é dos que separa. Os segundos não me interessam. Depois forço-me a refazer as contas porque quero ser dos que unem.

O antirracismo é…

Uma urgência. Tanta que a eficácia é a condição primeira: precisamos de ser quase todos para o combater o racismo. Em nome dos habitantes dos prédios descascados do bairro Jamaica e das mulheres-a-dias, às 5:30h, no sopé do Casal Ventoso à espera da carrinha das empresas de limpeza. Tanta urgência que é indecente ouvir: “Esta causa é minha! Esta causa é minha!” Por isso tem razão quem disse no Twitter que não devia ser eu mas o Andrew Sullivan a vir para cronista do Público. Estou disposto a dar o meu ordenado para ser trocado pelo conservador Sullivan, por duas razões: 1) porque ele é decente, logo antirracista; e 2) porque ninguém escreve em Portugal, nem os do Twitter, como Andrew Sullivan.

Cidade?

Rio de Janeiro, década de 1950. Porque tinha tudo para ser Luanda como esta devia ser.

Figuras históricas?

Sem dúvida, Tom Sawyer e Huckleberry Finn. E, claro, onde tudo realmente se passou, o portentoso rio Quanza. Não sei o que levou o jornalista Mark Twain a esconder que Huck era branco e Tom, negro.

Personagem de ficção?

Fernão Mendes Pinto. Ele junto a outra, Amália Rodrigues, ambos, fizeram-me de Portugal uma religião. Não me peçam mais palavras: no solene, calo-me.

Livro?

José Luandino Vieira. Ele. O desperdício que foi pelo que apagaram com anos e anos de Tarrafal.

Amigos?

Dois. Anos 60, eu e o José Van Dúnem, indo pela rua da Missão de São Paulo, Luanda, tal como os Freedom Riders, da nossa geração, iam pelos estados do Sul da América. Nós, claro, com muito menos risco, mas tudo é relativo: três ou quatro anos depois, eu acabei exilado e ele no campo de São Nicolau.

Anedota preferida?

Um grupo de miúdos joga à bola de pés descalços, no Dondo. A vila tem casas centenárias de paredes grossas como braços abertos, foi a maior feira comercial do Reino de Ndongo e tem hoje menos brancos do que tinha há quatro séculos. Um deles é um dos miúdos que está a jogar. Esse, o branco, pontapeia um colega que vem com a bola. O agredido cai no chão e grita com todas as vogais abertas, à maneira bela e sonora do angolano popular: “Cábrão dé bránco!” Recomeça o jogo e invertem-se os papéis: um miúdo negro magoa o branco. Este rebola de dor e grita para o companheiro: “Cábrão dé bránco!” Fim da anedota… Depois, os sociólogos da treta dizem que Angola é mais racista que a Finlândia porque tem mais locuções racistas. Estão errados. Tem é mais o futuro do mundo, gente misturada.