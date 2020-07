Pandemia não demove estudantes portugueses de procurar universidades estrangeiras

Os receios relacionados com a pandemia não são suficientes para abrandar a procura dos estudantes portugueses por universidades estrangeiras. É o que reportam empresas como a OK Estudante e a Information Planet, agências educativas internacionais que se dedicam a apoiar estudantes e famílias no processo de estudar fora do país.

Embora tenha havido uma redução na procura destes serviços durante os meses de Março, Abril e Maio, “essa situação já se inverteu” e neste momento existe “uma procura acima do normal para a época”, conta ao PÚBLICO Miguel Covas, director da Information Planet em Portugal. Isso significa que a agência está a ultimar os preparativos para mais de mil estudantes portugueses ingressarem em universidades em cerca de 20 países, embora a maioria das questões feitas pelas famílias já não seja sobre o alojamento, mas sobre a pandemia.

Mais A carregar...

A mesma tendência reporta a OK Estudante. Embora trabalhe apenas com o Reino Unido enquanto destino, até ao momento são mais de 1800 os estudantes que têm tudo acertado para seguir viagem, afirma o director de operações, João Cacelas. De facto, o Reino Unido é o destino mais escolhido pelos alunos portugueses - só no ano lectivo 2019/20, mais de 2500 estudantes nacionais escolheram universidades britânicas, segundo os dados da Universities and Colleges Admissions Service.​ Mas há outras opções como Alemanha, Dinamarca ou Países Baixos. Trata-se de “países de top mundial a nível de qualidade de ensino”, defende Manuel Covas.

Além disso, o “destronar” do Reino Unido pode estar para breve, já que o Brexit vai ditar o fim do programa governamental britânico Student Finance a partir do próximo ano lectivo. Este, entre outras regalias que trazia aos estudantes da União Europeia, garantia um empréstimo para financiamento do valor total das propinas — que podem chegar às dez mil libras anuais (mais de 11 mil euros) —, sendo pagas mais tarde pelos estudantes “mediante condições manifestamente boas”, informa Miguel Covas.

Com a mudança “é óbvio que muitas famílias não terão as condições financeiras” para suportar esses custos, sublinha João Cacelas. Essa terá sido uma das razões que levou a um “grande aumento” da procura pelo Reino Unido este ano e que ajuda a contrabalançar o número de estudantes que poderia ter desistido de estudar no estrangeiro devido à pandemia.

“Os estudantes vêem agora esta como a última oportunidade”, analisa Miguel Covas, da Information Planet. Serviu de empurrão motivacional, conta ao PÚBLICO Diogo Lopes, representante da Montfort University, em Leicester, onde, de um total de 28 mil alunos, cerca de oito mil são estrangeiros e o número de portugueses ronda os 300.

Uma vez que as regalias associadas ao programa se mantêm ao longo de todo o percurso académico, isso significa que há alunos do 11.º ano a preparar já as malas. Optam por um ano zero e assim “garantem uma continuidade a todos os benefícios de financiamento, residência permanente, acesso à segurança social e saúde”, explica Pedro Costa Manso, consultor da Information Planet.

Aulas online ou presenciais?

Aos 18 anos, Tomás Figueiredo já tem o processo pronto. O ensino secundário está concluído em Lisboa e o superior deverá ser feito na Universidade de Bristol, no curso de Engenharia Aeroespacial. A escolha deve-se “à qualidade do ensino e renome da universidade”, justifica. Segundo a mãe, Fernanda Figueiredo, “hoje em dia os estudantes não são de cá, são do mundo” e, por isso, “queria que ele tivesse oportunidade de escolher e não estar limitado a esta caixinha [Portugal]”.

Mas, e o medo da pandemia? “Tenho os meus receios e penso neles, mas expresso-os de uma forma contida”, revela. Já o filho diz que sente “um pouco de insegurança”, mas acredita que “esta é uma fase” que irá ultrapassar e que se vai “habituar” à realidade que se vive no Reino Unido.

O regime de aulas ainda é desconhecido. “Nem sei se vou ter aulas online, presenciais ou um misto”, confessa o estudante. Embora não haja uma data oficial para o início das aulas, aponta-se para final de Setembro ou início de Outubro. Caso sejam online, o jovem admite ficar em Portugal até que a situação seja alterada. “Isso faz com que não tenha aquela interacção social com os colegas para criar amizades e entrar em grupos, o que seria bastante importante, mas seriam só uns mesinhos a ser prejudicados”, aponta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda assim, Tomás está a fazer os exames nacionais que, embora não sejam obrigatórios para a universidade britânica, vão servir para se candidatar ao ensino superior em Portugal. A decisão foi tomada antes da pandemia, por aconselhamento dos pais, mas revela-se “ainda mais importante nesta fase”. “É uma rede de segurança”, admite.

O medo da pandemia também não desfez os planos de Maria Pereira. Aos 16 anos, termina agora o 11.º ano, e planeia ingressar na Brunel University, em Londres, ou na Algia Ruskin University, em Cambridge para fazer o “foundation year” (ano zero) num curso de gestão. “Já estou a pensar nisto há muito tempo”, revela, motivada pelas experiências do irmão que estuda em Espanha e da irmã que recentemente foi estudar também para o Reino Unido. O facto de este ano lectivo ser o último em que pode usufruir do student finance “está relacionado” com a sua decisão de nem acabar o ensino secundário em Portugal, mas revela que já estava a planear tudo “mesmo antes de ser conhecida essa decisão”.

Perante a pandemia, “a vida tem de continuar”, afirma Maria Pereira. Essa também “não é uma grande preocupação” para os pais, revela, até porque “está a acontecer em todo o mundo, pelo que é algo a que todos temos de nos adaptar”. A jovem também não sabe com que regime de aulas vai contar. “Acho que só vou saber quase quando as aulas começarem” e, caso se siga a via online, confessa que isso pode tornar a sua experiência “diferente, pelo menos no início”.