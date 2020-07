A época de exames nacionais já bateu à porta e com ela acumulam-se as dúvidas dos alunos relativamente ao futuro. Há quem saiba a área que quer desde criança, há quem escolha o curso só no momento em que faz a candidatura ao ensino superior, mas há também quem não queira prosseguir, por vezes, ao arrepio da vontade dos pais. Foi o que fizeram Henrique, Andrea, Duarte e Inês. A psicóloga Sofia Ramalho, da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), recomenda o diálogo e o apoio emocional, reforçando que “não é só o ensino superior que dá uma resposta de formação e de educação”.

