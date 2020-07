Miguel Oliveira: a perfeição pode ter forma de pudim?

Há, na vida de Miguel Oliveira, um antes e um depois do pudim. Um dia decidiu participar no concurso gastronómico A Mesa dos Portugueses com uma versão do Pudim Abade de Priscos e saiu vencedor, mas a vitória, em 2014, foi apenas o início de uma aventura. Hoje passa grande parte do seu tempo numa pequena cozinha, no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa (cidade para onde se mudou em 2018, vindo do Norte), a fazer pudins – e, mais recentemente, algumas derivações, como a bola e a rabanada.

