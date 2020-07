Há vinhos que precisam do embalo do tempo para que possam ser bebidos na sua plenitude. Quando convenientemente estagiados, tornam-se sedutores e voluptuosos, e, no caso de regiões como o Dão ou Bairrada, esse tempo de repouso e educação é absolutamente essencial, sobretudo tratando-se de vinhos de qualidade e que procuram o espírito da região.

Continuar a ler