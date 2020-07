Reino Unido alarga exigência de quarentena a Espanha

O Reino Unido vai passar a incluir Espanha entre os países que obrigam a um período de quarentena de 14 dias a quem se deslocar a este território e voltar para solo britânico. A medida, que vai entrar em vigor à meia-noite deste domingo, atinge em cheio o turismo espanhol e as empresas que operam no sector (como companhias aéreas e agências de viagens). Portugal já está a sentir esses efeitos, uma vez que permanece entre dos países que requerem quarentena no Reino Unido.

A medida foi anunciada ao final desta tarde pelo governo escocês, que, através de um comunicado, afirma que também a Irlanda do Norte, Gales e o governo britânico tomaram a mesma decisão.

De acordo com a BBC, a inclusão de Espanha está prestes a ser anunciada por parte do governo britânico, tendo como justificação o aumento de novos casos em várias regiões (com destaque para a Catalunha).

De acordo com o responsável escocês pela pasta da justiça, Humza Yousaf, citado pelo comunicado, a decisão de excluir Espanha do período de quarentena era justificada pelos bons resultados em termos de contágio, mas os últimos dados obrigaram a rever a posição. “Sabemos que [a decisão] vai provocar desapontamentos”, afirmou este responsável, sem deixar de acrescentar que sempre esteve claro que o surto de covid-19 nos outros países está a ser acompanhado de perto e a lista poderá ser alterada em casos de ressurgimento do novo coronavírus.

Nada é dito sobre o que acontece aos turistas britânicos que já estejam em solo espanhol, e que tinham decidido as suas férias com base na lista elaborada no dia 10 de Julho pelas autoridades britânicas (e na qual foram inscritos 59 países com os quais se estabeleceram corredores aéreos, sem necessidade de quarentena).

Portugal, por seu lado, tem a expectativa de ser retirado em Agosto da lista de países que obrigam a quarentena, depois de o governo britânico ter mantido inalterada na semana passada a sua decisão inicial.

O Reino Unido é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível europeu, e fonte de milhões de receitas para países como Portugal (onde é o principal mercado) e Espanha.

De acordo com a Reuters, a Noruega também passou a impor um período de quarentena, de dez dias, a quem se desloque a Espanha, com efeitos a partir de hoje. Já a França recomendou aos seus cidadãos para não se deslocarem à Catalunha.