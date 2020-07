Sporting perde o derby com o Benfica e perde o terceiro lugar

O Benfica derrotou neste sábado o Sporting por 2-1, no Estádio da Luz, num derby que marcou o fim da I Liga para ambos os clubes e que acabou por retirar o último lugar do pódio aos “leões” que, por causa do desaire, terminam a temporada no quarto lugar da tabela, ultrapassados pelo Sporting de Braga.

Um golo de Seferovic, ainda no primeiro tempo, colocou as “águias” na frente do marcador e materializou um primeiro tempo em que a equipa da casa esteve melhor do que o seu adversário.

No segundo tempo, contudo, depois de duas ocasiões de golo desperdiçadas pelos “encarnados”, o Sporting repôs a igualdade. Primeiro ameaçou ao acertar no poste, num remate de Tiago Tomás. Depois concretizou, ao empatar a partida num contra-ataque concretizado por Sporar.

Positivo/Negativo Positivo Vinícius Não terá sido o melhor em campo, mas merece o destaque porque marcou o golo da vitória do Benfica e vai terminar a época como o melhor goleador do campeonato.

Positivo Rúben Dias Jogo impecável do central benfiquista. Nada passou por ele e foi dele a assistência para o primeiro golo.

Positivo Tiago Tomás Fez a assistência para o golo do Sporting e ainda atirou uma bola ao poste. Negativo Sporting Teve bons períodos, mas não fez um bom jogo e sofreu a sua 17.ª derrota da época.

Só que um golo de Vinícius, já em cima dos 90’ e que precisou de ser confirmado pelo videoárbitro impôs a derrota aos “leões”.