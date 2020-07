Sporting garante a contratação de Feddal por 2,7 milhões

O Sporting chegou a acordo com o Bétis para a contratação do futebolista marroquino Zouhair Feddal, num negócio a rondar os 2,7 milhões de euros, revelou neste sábado a agência de notícias espanhola EFE, que cita fontes ligadas ao processo.

De acordo com a EFE, o director desportivo do Sporting, Hugo Viana, está em Sevilha a ultimar os detalhes da contratação de Feddal, um defesa central de 30 anos, que passou as últimas três temporadas no emblema da Andaluzia.

A EFE acrescentou que o internacional marroquino irá viajar na próxima semana para Lisboa, onde vai realizar os habituais exames médicos, antes de formalizar o seu contrato com o Sporting, que deverá ser de quatro épocas.

A transferência de Feddal vai ser integrada nas negociações que estão ainda em aberto entre os dois clubes por causa de William Carvalho, que ingressou no Bétis em 2018/19, depois de ter rescindido com o Sporting devido ao ataque à academia do clube.

Antes de ingressar na formação de Sevilha, Feddal passou pelo Alavés, Levante e pelo futebol italiano (Parma, Palermo e Siena). O central fez a sua formação no Mónaco e no Espanyol.