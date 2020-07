Rio Ave vence no Bessa e fica com a Liga Europa

O Rio Ave ganhou a luta com o Famalicão pela última vaga na Liga Europa da próxima temporada. A formação orientada por Carlos Carvalhal subiu ao quinto lugar da I Liga, ao derrotar o Boavista no estádio do Bessa por 0-2, ultrapassando na classificação o Famalicão, que empatou na Madeira com o Marítimo por 3-3.

Os vilacondenses repetem a sua melhor classificação de sempre (também ficaram em quinto em 2017-18), mas com mais pontos (55), enquanto os minhotos também fizeram, de longe, a sua melhor temporada na primeira divisão (sexto lugar, 54 pontos), mas sem o lugar de apuramento europeu que ocuparam durante largas jornadas.

Era o Famalicão quem dependia apenas de si próprio para segurar o quinto lugar, mas a sua visita aos Barreiros acabou por não correr bem. Logo aos 2’, o Marítimo colocou-se em vantagem, com um golo do moçambicano Zainadine, mas os visitantes conseguiram empatar em cima do intervalo, com um penálti convertido por Fábio Martins.

René Santos voltou a dar a vantagem aos insulares aos 48’, com o Famalicão ainda a conseguir empatar aos 87’, por Roderick Miranda.

Os visitantes não se ficaram por aqui. Ruben Lameiras devolveu a Europa ao Famalicão no tempo de compensação, aos 91’, mas o Marítimo conseguiu roubar esse estatuto aos 95’, por Erivaldo.

No Bessa, o Rio Ave esteve sempre no comando do marcador, mas não dependia só de si. Dois golos de Taremi, aos 17’ e aos 84’, deram o triunfo sem discussão aos homens de Carvalhal, que ainda esperaram largos minutos até que terminasse na Madeira para poderem festejar.