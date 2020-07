Mbappé em risco de falhar Liga dos Campeões

O futebolista internacional francês Kylian Mbappé sofreu uma entorse no tornozelo direito, que o poderá afastar da fase decisiva da Liga dos Campeões, cuja final a oito se vai realizar em Lisboa, anunciou neste sábado o Paris Saint-Germain.

“[Mbappé] sofreu uma entorse no tornozelo direito, com lesão significativa do compartimento lateral externo”, precisou o tricampeão francês, adiantando que a situação clínica do jogador, de 21 anos, será “reavaliada dentro de 72 horas”.

O avançado lesionou-se e teve de ser substituído aos 33’ no jogo de sexta-feira entre o PSG e o Saint-Étienne, da final da Taça de França, que os parisienses venceram por 1-0, com um golo do brasileiro Neymar, aos 14’.

A equipa da capital francesa vai defrontar em 12 de Agosto os italianos da Atalanta, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, uma solução de recurso encontrada pela UEFA em consequência da pandemia de covid-19.

O Comité Executivo da UEFA decidiu que Lisboa vai ser o palco para o desfecho da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, com uma inédita final a oito, em eliminatórias apenas com um jogo, nos estádios da Luz e José Alvalade, entre 12 e 23 de Agosto.