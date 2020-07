Sp. Braga derrota FC Porto e chega ao pódio da Liga

O Sp. Braga fez o que lhe competia frente ao campeão nacional FC Porto, que já derrotara por duas vezes esta temporada. Depois de uma primeira parte pobre, com os “dragões” a marcarem logo no arranque da partida, os minhotos deram a volta ao marcador após o intervalo e festejaram o terceiro lugar do campeonato e os 2,9 milhões de euros de um apuramento directo para a próxima edição da Liga Europa. Mas sofreram muito com as incidências do “derby” lisboeta, que o Benfica acabou por vencer já nos derradeiros instantes.

Um desfecho feliz para os “arsenalistas” que pareceu muito distante logo nos instantes iniciais do clássico nortenho, quando se viram em desvantagem. Após um lançamento lateral, a equipa visitante surpreendeu a tensa defesa adversária, com Uribe, na pequena área, a desviar para o fundo das redes um cruzamento atrasado de Corona.

O golo teve um gosto agridoce para o finalizador colombiano, que se lesionou ao rematar, acabando substituído por Sérgio Oliveira, regressado de lesão. A dinâmica da partida não se alterou. O conjunto de Sérgio Conceição entrou bem no jogo, com muita posse e circulação, perante um Braga tão acanhado como ansioso.

A primeira meia-hora foi totalmente dominada pelos campeões nacionais, que chegaram a ter 80% de posse de bola, mesmo sem imprimir grande velocidade dentro das quatro linhas. A partir daqui, os bracarenses terão tido conhecimento do golo do Benfica no “derby” lisboeta que colocava o Sporting em desvantagem, tornaram-se mais afoitos.

Positivo/Negativo Positivo Fransérgio Apontou o golo que valeu o terceiro lugar na I Liga e 2,9 milhões de euros da Liga Europa. Foi o elemento mais perigoso em campo e esteve muito perto de bisar no encontro, valendo o guarda-redes do FC Porto.

Positivo António Salvador Voltou a colocar os minhotos entre os três primeiros do campeonato, algo que já não sucedia há oito anos. Isto numa temporada onde recorreu a quatro treinadores. Negativo Danilo Grande infelicidade para o internacional português que acabou involuntariamente por ficar associado aos dois golos que trairam o seu colega Diogo Costa.

Nada que trouxesse grande emoção, consistência atacante e muito menos jogadas perigosas, mas apenas uma libertação da pressão alta dos portistas. O ritmo morno continuava a ser imposto pelos “dragões”, já com a cabeça na final da Taça de Portugal, onde irão defrontar o Benfica, dentro de uma semana.

A subida dos bracarenses no terreno esteve perto de ter consequências já nos descontos da primeira metade, mas na sua área, quando um cruzamento preciso de Soares acabou num cabeceamento para golo de Sérgio Oliveira. Um lance anulado pouco depois por Jorge Sousa (que se despedu ontem da arbitragem), depois de recorrer ao VAR e constatar um fora-de-jogo claro de Soares.

O intervalo trouxe alterações drásticas à partida, com as duas equipas a trocarem de papéis. O Braga regressou acutilante e ainda mais ficou quando repôs a igualdade aos 54’. Na sequência de um livre na direita, a bola sobrou para Ricardo Horta que, à entrada da área, rematou de primeira, com a bola a desviar em Danilo e a trair Diogo Costa.

Foi o tónico que os minhotos necessitavam para se moralizarem e acreditarem na reviravolta. O guarda-redes portista foi adiando o segundo golo, com duas grandes defesas a remates à queima-roupa de Paulinho e Fransérgio, mas foi impotente perante uma nova “traição” de Danilo.

Depois de um remate ao poste de Fransérgio, aos 66’, o a bola voltou a sobrar para o brasileiro que, à terceira oportunidade clara, bateu Diogo Costa, com a bola novamente a desviar no internacional português dos “dragões”.

Os “arsenalistas” fizeram a festa, mas esta foi efémera. O golo do empate do Sporting no Estádio da Luz arrefeceu os ânimos. Impotentes em relação aos acontecimentos em Lisboa, restava nos argumentos do Benfica e o conjunto “encarnado” não desiludiu.

A encerrar uma temporada acidentada onde somou quatro treinadores, os bracarenses acabaram por ser felizes, conquistando um terceiro lugar, algo que não faziam desde 2011-12.