Próxima temporada de The Walking Dead foi adiada – mas a actual vai ter episódios extra em 2021

A 11.ª temporada de The Walking Dead não vai estrear-se antes de 2021, anunciou esta sexta-feira Angela Kang, que começou a co-assinar os guiões deste que é um dos mais conhecidos produtos do AMC há nove anos e que é a principal responsável pela série desde 2018.

A notícia foi dada pela argumentista num dos painéis da [email protected] – a edição virtual da Comic Con de San Diego, que começou a 22 de Julho e se estende até domingo –, onde também explicou que o 16.º episódio da décima temporada – que, devido à pandemia, não foi transmitido em Abril, conforme estava originalmente planeado – será exibido no canal AMC a 4 de Outubro.

Por norma, o 16.º episódio significaria o fim da temporada, mas Kang antecipou igualmente que no início de 2021 serão gravados e transmitidos seis episódios adicionais, que elevarão para um total de 22 esta décima temporada, fazendo dela a maior na história da série.

“Obviamente, a pandemia interrompeu muitas coisas em todos os locais de trabalho, incluindo o nosso. As reuniões dos argumentistas para a 11.ª temporada têm acontecido à distância nos últimos meses. Ainda não demos início à produção, mas vamos voltar ao trabalho com segurança assim que pudermos”, comentou a responsável.

The Walking Dead foi renovada para uma 11.ª temporada em Outubro do ano passado, antes ainda de a décima se estrear. Na altura, Kang frisou que Lauren Cohan, actriz que interpreta o papel de Maggie, regressaria a um lugar fulcral no núcleo duro do projecto.

Com uma década inteira no currículo, de resto, o (já ultrapassado?) fenómeno televisivo tem perdido algum fôlego nos últimos anos, tanto em termos de críticas como de audiências. Se o primeiro episódio da sétima temporada chegou a atrair mais de 20 milhões de espectadores norte-americanos na noite de estreia, uma marca mais ou menos comum nos tempos áureos de The Walking Dead, a décima temporada teve dificuldade em conseguir mais do que cinco milhões de fiéis. Uma descida considerável, apesar de a série ainda ser uma das apostas mais seguras e bem-sucedidas do AMC.

Na [email protected], Angela Kang disse também que a sexta temporada do spin-off Fear the Walking Dead terá a sua estreia no dia 11 de Outubro. Já The Walking Dead: World Beyond, aquela que será a terceira instalação de zombies inspirada na banda desenhada de Robert Kirkman, aterrará no pequeno ecrã uma semana antes, no dia 4 desse mês.