Afonso Chaves: o homem que fez dos Açores um laboratório da ciência mundial

Logo na entrada da casa de João Luís Cogumbreiro, um velho retrato do trisavô está cuidadosamente emoldurado na parede. Apesar de nunca o ter conhecido, a figura do “avô Chaves” esteve sempre presente: quer lá em casa, quer ao longo da vida. João Luís é o mais novo de seis irmãos e coube-lhe a responsabilidade de cuidar do legado do coronel Francisco Afonso Chaves (1857-1926), um dos mais destacados cientistas portugueses do final do século XIX e início do século XX. Quando fala do trisavô, não consegue disfarçar o entusiasmo. “É fácil estar apaixonado pela figura, fez coisas lindíssimas e hoje em dia vivemos numa geração sem heróis”, diz ao PÚBLICO, de sorriso aberto e com a voz preenchida de orgulho.

Pela longa mesa de madeira estão criteriosamente espalhados um manancial de artigos. Entre livros e dossiês, a diversidade temática da informação revela a variedade de áreas que Afonso Chaves tocou: a meteorologia, a sismologia, o magnetismo terrestre, a oceanografia, a história natural, a biologia e a fotografia – só para enumerar a disciplinas mais presentes. Alguns objectos pertenceram ao próprio Afonso Chaves. Caso da agenda pessoal, que servia para todo o tipo de anotações, como as compras de mercearia ou os pagamentos aos funcionários. Ou a tina, uma caixinha aberta em vidro, que suportava os banhos químicos às laminas de vidro para a revelação de fotografias.

Foto João Luís Cogumbreiro ao lado da fotografia do trisavô Afonso Chaves Rui Soares

João Luís, que tinha saído por breves instantes da sala, volta, trazendo na mão um pequeno estojo que transporta como se de um tesouro de tratasse. Coloca-o em cima da mesa e antes de o abrir, avisa: “Isto é fantástico.” Lá de dentro, retira meticulosamente as condecorações da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada e da Ordem de Saint-Charles (do principado do Mónaco), atribuídas ao coronel Chaves.

A colecção está, contudo, mais pequena desde 2013, altura em que as cartas foram doadas à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Uma forma de “zelar pela conservação” e de “facilitar os conteúdos” a todos quantos interessados, explica João Luís Cogumbreiro, que juntamente com a mulher, Iva Matos, bibliotecária, catalogaram e transcreveram dezenas de cartas antes de as doarem.

Foto Agenda pessoal de Afonso Chaves, que servia para todo o tipo de anotações Rui Soares

No extenso acervo de seis mil cartas, encontram-se correspondências trocadas com algumas das figuras de maior destaque daquela altura: Jules Richard (primeiro director do Museu Oceanográfico do Mónaco), Charles Richet (Nobel da Medicina de 1913), Frijdov Nansen (Nobel da Paz de 1922), irmãos Lumiére (precursores do cinema), Francisco Lacerda (músico português), Hintze-Ribeiro, ministro do reino de então, e claro, Alberto I do Mónaco, o príncipe cientista, com quem Chaves desenvolveu uma amizade que ir-lhe-ia abrir as portas da ciência mundial.

Foto Rui Soares

Para além da família, provavelmente ninguém conhece tão bem o espólio como Conceição Tavares. Para esta investigadora do CHAM — Centro de Humanidades, das universidades Nova de Lisboa e dos Açores, os contactos com algumas das maiores figuras da altura são fundamentais para perceber o “maior legado” do cientista falecido há 94 anos. “A integração dos Açores no mapa científico internacional, sem dúvida, ao nível da meteorologia, da sismologia e oceanografia, sobretudo”, destaca, quando questionada sobre o maior legado de Chaves e aprofundando, em seguida, a credibilidade internacional de que o cientista gozava: “Ele era um interlocutor credível, fiável, responsável, reconhecido pelas redes internacionais que procuravam penetrar no Atlântico nas diferentes especialidades.” Entre as diferentes especialidades, parece consensual entre os investigadores que a meteorologia é a mais evidente. Para perceber o cientista Afonso Chaves, é necessário perceber a história da meteorologia nos Açores.

A importância de um centro meteorológico no Atlântico

A telegrafia sem fios chegou aos Açores em 1893 depois de meio século de avanços e recuos. A operação só viria a avançar devido ao ultimato inglês e ao resfriamento das relações entre Portugal e Reino Unido. “Os Açores eram uma reserva do império britânico em termos práticos”, explica Conceição Tavares, referindo que a ligação entre o continente europeu e um arquipélago estrategicamente localizado no meio do Atlântico depreendia um potencial enorme que os ingleses não queriam ver aproveitado pelas nações concorrentes.

Afonso Chaves percebeu a oportunidade e quando soube que o telégrafo ia mesmo avançar não teve “com meias medidas”: escreveu a Brito Capelo, director do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz, em Lisboa, a pedir autorização para chefiar o Observatório de Ponta Delgada. Chaves assumiu as rédeas de um observatório “praticamente ao abandono” e modernizou-o, através de donativos da elite local, desafiada a contribuir para colocar os Açores no mapa da meteorologia mundial.

Para o sucesso desse desafio, a colaboração do Príncipe Alberto do Mónaco foi decisiva. “Tudo isso ia chegando aos ouvidos do Príncipe através de cartas. Afonso Chaves pôs o posto apto a responder às solicitações que ele sabia que ia responder”, explica a investigadora. Seis anos antes, Alberto tinha conhecido o jovem cientista Afonso Chaves, aquando da segunda expedição das famosas campanhas oceanográficas que realizou. O príncipe foi visitar o museu da cidade de Ponta Delgada e registou em diário o quão impressionado ficou com as competências demonstradas pelo então assistente do director do museu. Oito anos depois, e após vária correspondência trocada com a equipa científica do Mónaco, Afonso Chaves recebeu a primeira carta enviada pelo príncipe – e logo com uma proposta ambiciosa. Alberto queria montar um serviço internacional de meteorologia nos Açores e queria que Chaves o liderasse.

A ideia de um Serviço Meteorológico Internacional no meio do Atlântico entusiasmou o mundo e França e Alemanha disponibilizaram-se de imediato para financiá-lo. Afonso Chaves correu a Europa para conhecer todos os observatórios meteorológicos europeus, mas o projecto acabou por não avançar. Mais uma vez, devido à pressão britânica, a que o rei D. Carlos foi sensível. “Havia um problema de correlação de forças internacionais sobre o Atlântico, que era o objecto da atenção e da cobiça internacional”, vinca Conceição Tavares.

O projecto perdeu o cariz internacional e foi ajustado à dimensão nacional, mas nem por isso perdeu importância. A “dinâmica internacional” tinha sido criada e Alberto do Mónaco firmou-se com um “porta-voz mundial” do Serviço Meteorológico dos Açores, finalmente criado em 1901. Além disso, os dados do Atlântico eram “fundamentais” para a previsão do estado do tempo. Com tudo isso, Conceição Tavares não tem dúvidas: “O Serviço Meteorológico dos Açores tornou-se o interlocutor internacional da meteorologia em Portugal.” Com Afonso Chaves na liderança.

O pioneirismo de Chaves

Para o meteorologista Diamantino Henriques, criação deste serviço é mesmo a “grande marca” de Afonso Chaves na história da ciência nacional. Até porque, destaca, foi o primeiro serviço meteorológico num país até então apenas composto por observatórios. A diferença não é apenas semântica: “Até então, a meteorologia estava dispersa pelas forças armadas, a academia, os serviços agrários, por uma série de instituições e não havia um serviço meteorológico autónomo”, refere. Afonso Chaves, que irá liderar o serviço meteorológico dos Açores até ao final da vida, criou postos nas ilhas das Flores e do Faial e estações de observação nas freguesias de Bandeiras e Candelária na ilha do Pico.

Entre os muitos trabalhos de Chaves, Diamantino Henriques destaca a definição da hora oficial, os anuários climatológicos “muito bem feitos”, mesmo para visão actual, e a criação de um sistema de pré-aviso de ondas. A criação desse sistema foi incentivada pelo governo francês, que solicitou a colaboração de Chaves para a previsão das tempestades sofridas em Marrocos. “Ele ajudou a construir a estrutura da meteorologia e tinha uma visão da meteorologia muito parecida com a que temos hoje”, resume o meteorologista, dando como exemplo a intenção de criar uma estação meteorológica na montanha do Pico, um projecto pelo qual, ainda hoje, Diamantino Henriques “luta há mais 20 anos” (no topo do Pico há uma estação, mas funciona “com muitas dificuldades”). Para Diamantino Henriques, Chaves foi o “pioneiro da ciência meteorológica em Portugal e até mesmo no mundo”.

Foto Cachalote na Costa de Capelas , ilha de São Miguel, cerca de 1890, fotografado por Afonso Chaves Cortesia do Museu Carlos Machado

O pioneirismo de Afonso Chaves estende-se a outras áreas. “Foi um pioneiro na sismologia e vulcanologia dos Açores, diria até do Atlântico Norte”, regista Victor Hugo Forjaz, professor catedrático jubilado de vulcanologia da Universidade dos Açores. Para o justificar, o vulcanólogo destaca a criação do primeiro posto sismográfico do país em São Miguel em 1902 e a realização da primeira lista de erupções submarinas dos Açores. “Determinou o posicionamento das erupções com rigor e detalhe da época”, diz, dando o exemplo da erupção de 1720 do banco D. João de Castro. “Foi ele quem descobriu essa grande erupção, que tem um historial muito interessante e importante porque era a décima ilha dos Açores.”

O magnetismo terrestre foi outra das disciplinas a que Afonso Chaves mais se dedicou. Tendo em conta o magnetismo das rochas basálticas dos vulcões, Chaves desenvolveu estudos do geomagnetismo aplicado à navegação. “Ele recebia navios militares de todo o mundo, esquadras completas vinham a São Miguel para afinar as bússolas, para ter o Norte verdadeiro”, revela Victor Hugo Forjaz.

Foto Fotografia da autoria de Afonso Chaves Cortesia do Museu Carlos Machado

Correndo o risco da expressão “pioneiro” se banalizar, é certo que é possível identificar mais uma área em que Afonso Chaves foi precursor. A da fotografia científica em Portugal, que serviu de extensão aos trabalhos de divulgação de centenas de espécies. “A fotografia servia uma função essencialmente de divulgação de registos de observação, o que até então era limitado ao desenho”, afirma Conceição Tavares. O espólio de sete mil fotografias esteve remetido ao esquecimento durante décadas no Museu Carlos Machado até 2007, altura em que Victor dos Reis decidiu trazê-las para exposição – que resultou no catálogo A Imagem Paradoxal: Francisco Afonso Chaves (1857 - 1926). Nesta redescoberta de uma parte do legado de Afonso Chaves 80 anos após a morte, além da vertente científica, para Conceição Tavares ficou evidente a “sensibilidade artística” e o “domínio das técnicas fotográficas” – como a estereoscopia – por parte do cientista.

Por entre tantas áreas de em que teve projecção nacional e internacional, João Paulo Constância relembra a importância local de Afonso Chaves, sobretudo na museologia e na vida do Museu Carlos Machado, instituição da qual foi o segundo director durante 25 anos. O conservador da colecção de história natural daquele museu assinala que Afonso Chaves foi decisivo para assegurar a sobrevivência numa altura crítica da instituição, tendo também contribuindo decisivamente para a colecção de história natural. “Através de exemplares ou publicações, foi uma figura essencial na história do museu”, resume.

Foto Ponta Delgada fotografada por Afonso Chaves Cortesia do Museu Carlos Machado

O legado

O busto de Afonso Chaves na entrada da delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores antecipa a designação de Observatório Afonso Chaves para a sede do IPMA na região. Além do observatório, a sua memória procura também ser preservada pela sociedade Afonso Chaves, fundada em 1932, seis anos após a morte do patrono. Desde desse tempo, a sociedade publica a revista Açoreana, que procura “reflectir sobre os Açores”, como explica o actual presidente António Frias Martins. “Tem uma missão dupla de investigação e de divulgação da ciência e da ciência dos Açores. Só publica assuntos que têm os Açores como objecto”, explica o professor catedrático de biologia, referindo que a sociedade também gere o Expolab, um Centro de Ciência Viva, o único nos Açores.

Apesar dos exemplos, a família do coronel Chaves acredita que a figura está “um pouco esquecida” e que “merecia mais destaque”, por exemplo, nos “guias turísticos da região”. “Acho que não tem o reconhecimento devido”, começa por dizer João Luís Cogumbreiro, justificado em seguida: “As informações que chegam de fora são mais fortes do que as informações de dentro e, quando é assim, não estamos a cumprir o nosso dever perante o legado.”

Foto João Luís Cogumbreiro, trineto de Afonso Chaves Rui Soares

Conceição Tavares partilha da opinião. Para a investigadora, se o legado científico está “bem tratado”, a figura é apenas recordada “num círculo muito restrito” de pessoas. “Continuamos a fazer óptima meteorologia e óptima geofísica, mas a pessoa que pôs os Açores no mapa internacional destas questões está um bocadinho esquecida”, considera.

É indesmentível o contributo de Afonso Chaves na história moderna da ciência portuguesa. O cientista fez de todo o arquipélago objecto de trabalho – literalmente: percorria todas as ilhas regularmente e, além de viver em São Miguel, passava longos períodos do ano nas Flores e no Faial. A abrangência dos estudos pode ser resumida numa grande categoria: os fenómenos naturais da geografia dos Açores. “O fenómeno de sermos ilhas-mar numa perspectiva científica”, descreve João Luís Cogumbreiro, o descendente, para quem ainda falta responder a uma “questão importante” sobre o seu trisavô: qual o maior contributo deixado por Afonso Chaves? “Era um homem muito focado no que hoje em dia se chama ‘ambiente e sustentabilidade’. Estava muito à frente, focado na ideia de que o que temos é para preservar e temos de saber o que temos para o conseguir preservar.” Encarou a ciência como uma “forma de servir as pessoas”.