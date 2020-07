Vagas crescem 16% nos cursos procurados pelos melhores alunos

Os cursos do ensino superior em que entram os alunos com melhores notas voltaram a aumentar o número de vagas disponíveis para o próximo ano lectivo. A oferta aumentou 16% nas 17 formações que cumpriram os critérios de “excelência” definidos pelo Governo. Direito e Arquitectura, ambos na Universidade do Porto, optaram por não usar essa prerrogativa por entenderem que não tinham capacidade para acolher mais estudantes.

