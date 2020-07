Nem uma das 215 novas vagas possíveis em Medicina foi aberta

O ministro Ensino Superior não desiste de aumentar o número de médicos formados em Portugal. Depois de as faculdades de Medicina recusarem a possibilidade de alargar as suas formações, Manuel Heitor abre a porta à criação de novos cursos na área. O número de lugares nos cursos de Medicina não sofre mexidas no próximo concurso nacional de acesso, mas o total de vagas disponíveis no ensino superior vai aumentar. São 51.408 lugares, o valor mais elevado dos últimos sete anos.

