Ministra não garante que vacina contra covid-19 será incluída no Plano Nacional de Vacinação

Os países da União Europeia (UE) estão a tentar ter “um posicionamento alinhado” para a compra de uma eventual vacina para o novo coronavírus, até “já se fala de valores”, mas ainda é cedo para antecipar quanto vai custar, disse esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, numa entrevista à TSF em que admitiu que o Orçamento do Estado para 2021 pode ser “o mais difícil” na negociação de verbas entre ministérios.

A governante não conseguiu também dizer se, caso surja uma vacina, esta será incluída no Plano Nacional de Vacinação. “Há muitas zonas que ainda são desconhecidas”, justificou.

Relativamente à preparação do Orçamento do Estado do próximo ano e do programa de recuperação económica, adiantou que a discussão foi iniciada nas últimas horas e que ambos deverão estar concluídos em Outubro e antecipou que pode a negociação este ano pode ser mais difícil do quer em anos anteriores.

Repetindo dados já adiantados esta semana no Parlamento sobre a redução da actividade no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por causa da pandemia de covid-19 – fizeram-se menos 1,1 milhões de consultas médicas nos centros de saúde entre Janeiro e Junho e menos 900 mil consultas hospitalares -, a ministra sublinhou que uma parte das verbas do programa de recuperação económica da UE serão utilizadas prioritariamente no reforço dos cuidados de saúde primários, nomeadamente para os dotar de meios de diagnóstico e terapêutica, e dos cuidados continuados, onde “faltam ainda cerca de 5500 camas”.

Depois de três meses “péssimos” – Março, Abril e Maio -, em Junho já se notou uma recuperação da actividade programada, mas será a partir de segunda-feira, quando entra em vigor o orçamento suplementar para 2020, que esta retoma terá condições para avançar, afirmou.

Outra prioridade passa pelo reforço da saúde pública, enfatizou, lembrando que há apenas 263 médicos de saúde pública no Serviço Nacional de Saúde, com uma média etária de 59 anos.