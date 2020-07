Para evitar contágio, emigrantes devem “isolar-se” antes de viajarem do Luxemburgo até Portugal

Em Junho, quase não havia novos casos no Luxemburgo. Agora, é o país da Europa com mais novos casos de infectados com o novo coronavírus por cada 100 mil habitantes, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) – são 196,1 casos por cada 100 mil habitantes. Ainda que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) diga não haver quaisquer restrições previstas a quem chegue do país, o especialista em saúde pública internacional Tiago Correia defende que os emigrantes que venham para Portugal devem “isolar-se” o mais possível nas semanas antes de passarem a fronteira para evitar propagar o contágio.

Continuar a ler