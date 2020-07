TVI já tem nova direcção de Informação, com Lurdes Baeta como adjunta de Anselmo Crespo

É uma solução que integra nomes contratados na concorrência e nomes que fazem parte da redacção da TVI: a nova direcção de Informação do canal de Queluz de Baixo vai ter a jornalista Lurdes Baeta como directora-adjunta de Anselmo Crespo que, como o PÚBLICO noticiou, assume o lugar de director de Informação.

De acordo com informação da TVI, para subdirectores estão confirmados os nomes dos jornalistas Pedro Mourinho (que vem da SIC), Joaquim Sousa Martins (que é quem assegura a continuidade da actual equipa), e Pedro Benevides (antigo jornalista da RTP, da SIC e que era até aqui editor de Política do jornal digital Observador).

As alterações nas equipas da Informação, assim como as que ainda estão em preparação na área da programação - e que incluem o regresso de Cristina Ferreira como responsável pelo entretenimento e ficção -, entram em vigor a 1 de Setembro. “Até lá, os membros actualmente em funções asseguram, na plenitude, as tarefas necessárias e preparam a transição”, afirma a estação de Queluz em comunicado. Recorde-se que o jornalista Pedro Pinto, que era subdirector, assumiu interinamente o cargo de director de Informação quando Sérgio Figueiredo deixou a estação da Media Capital há três semanas.

“Compete ao director de Informação definir agora as estruturas intermédias e a organização da redacção, bem como participar no processo de transformação em curso, com vista à reformulação da oferta da informação da TVI”, descreve a estação. A TVI está a reformular o estúdio de informação e tem actualmente a consultora BGC - Boston Group Consulting a avaliar a forma de funcionar e a ajudar a preparar a nova estratégica do canal. Para liderar esse processo foram escolhidos os jornalistas José Aberto Carvalho e Pedro Pinto que ficam com “atribuições transversais” - mas não deixarão as funções de pivot.

Na reestruturação que o então director de Informação Sérgio Figueiredo (que deixou o cargo há três semanas) fez em Dezembro passado, Joaquim Sousa Martins assumira a função de chefe de redacção. O jornalista, que é tradicionalmente um nome do desporto, é no entanto tido como um profissional com uma visão abrangente da Informação e conhece bem toda a estrutura da TVI.