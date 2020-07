MNE insiste que decisão britânica não está fundamentada

“O Governo lamenta decisão não fundamentada nos factos e dados que são públicos”. Foi desta maneira que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reagiu ao fim da manhã desta sexta-feira à decisão do Reino Unido de impor um período de quarentena aos viajantes oriundos de Portugal o que põe em causa as correntes turísticas britânicas para Portugal.

O chefe da diplomacia portuguesa falava nos Passos Perdidos, no Parlamento, no final do debate do estado da nação. “Aguardamos que as autoridades britânicas evoluam”, disse, laconicamente, Santos Silva

Foi no final da tarde desta quinta-feira que Londres informou Lisboa sobre a sua decisão de manter a quarentena. “Mas não explicaram os fundamentos científicos e técnicos dessa decisão”, lamentou.

Augusto Santos Silva confirmou que nas últimas duas semanas manteve várias reuniões com o seu homólogo britânico, que o levaram a ter esperança numa outra decisão. Os britânicos apontaram cinco critérios - nível de testagem, taxa de letalidade, índice de reprodução da infecção, resposta dos serviços de saúde e casos por 100 mil habitantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sem o especificar, o ministro português deu a entender que foi este quinto critério que não permitiu a retirada de Portugal da lista de países não recomendáveis para turismo e que obrigavam, assim, a uma quarentena no regresso.

“Espero que, mais dia menos dia, mais semana menos semana, a decisão seja revista”, comentou Augusto Santos Silva.

“Continuamos a trabalhar para que os portugueses residentes no Reino Unido possam vir a Portugal e regressar sem quarentena”,destacou. “Digo aos cerca de 40 mil britânicos residentes em Portugal que faremos todo o possível [para demover Londres]”, anunciou