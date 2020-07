BE questiona Governo sobre detenção de 21 migrantes na prisão do Linhó

O BE questionou a “decisão insólita" de colocar o grupo de 21 migrantes interceptados, na passada terça-feira, na ilha do Farol, a aguardar o desfecho de um processo judicial no Estabelecimento Prisional do Linhó. O grupo de homens oriundos do Norte de África está a responder por entrada e permanência irregular em território nacional, explica um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Segundo o responsável do Estabelecimento Prisional do Linhó, o grupo está na prisão devido ao “esgotamento da capacidade de instalação dos centros de instalação temporária do SEF”.

