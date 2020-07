A lentidão da justiça e da comunicação social

A divulgação das mais de 4000 páginas da acusação do caso BES provocou inúmeras reacções e tomadas de posição públicas. Para além das reacções dos directamente interessados no caso, como foi o caso da defesa de Ricardo Salgado que veio sossegar a opinião pública confirmando que “não houve lesados enquanto ele esteve no BES”, muitos dos comentários prenderam-se com a lentidão da Justiça.

