Gastem bem o dinheiro, por favor

Portugal vai receber muitos milhões de euros para combater a crise provocada pela covid-19. Será que é desta que o dinheiro vai ser bem gasto? Ou será que, uma vez mais, vai ser usado para, preferencialmente, ajudar alguns amigos? Não poderá ser tolerada qualquer dúvida sobre a aplicação do dinheiro e, por isso mesmo, é fundamental uma fiscalização rigorosa à forma como o dinheiro será aplicado pelo Governo. A ajuda monetária tem como única finalidade o desenvolvimento do Portugal. Estará António Costa à altura de tamanho desafio? Espero sinceramente que sim ou estaremos, uma vez mais, a desperdiçar uma oportunidade única, talvez a última, de modernizar Portugal. Teremos todos que exigir transparência total ao Governo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Uma história de fundos europeus

Na década de 90 passei em Aljustrel, quando andava a participar na construção da Via do Infante. Dum lado e outro da N2 durante largos quilómetros havia girassóis lindos a perder de vista. Passado algum tempo voltei a passar e vi girassóis mortos. Procurei saber no local o porquê. A resposta veio de alguém que tinha sido pago para os semear. É muito simples meu amigo, a verba que deram pela sementeira, foi suficiente para o dono encher os bolsos. Para levar aqueles não sei quantos hectares até à colheita iria dar trabalho também a quem os devia cuidar, a quem os colheria, e por aí fora.

Foi pura e simplesmente dinheiro deitado ao bolso de alguém, mas retirado ao país. Nessa altura ainda não havia o escrutínio que há hoje mas poderemos evitar que histórias destas se repitam? Sim porque embora o Governo seja de outra cor os “artistas” que se costumam lambuzar são os mesmos (ou os filhotes). Que todos estejamos atentos, porque simpatize-se ou não com o Governo que está de serviço o dinheiro é do país. Os governos passam, mas as dívidas ficam.

Quintino Silva, Paredes de Coura

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Criança também é vítima

Aparentemente tudo se conjuga para que a criança vá ter o estatuto de vítima no âmbito da violência doméstica. O PÚBLICO de quarta-feira destacou bem o assunto, que até já mereceu o apoio de mais de 45 mil assinaturas em petição pública. Tudo dito? Aparentemente sim, mas vão permitir-me ser “chatinho”. Somente para relembrar a definição de criança, pois esta (a definição...) é muito “maltratada” nos jornais e não só. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, talvez o mais importante texto ético-jurídico que existe neste grupo etário, criança (menor de idade) vai do nascimento até perfazer os 18 anos. Com as subdivisões seguintes: recém-nascido, infância(s) e adolescência. Interessa? Pois... é que, por exemplo, no campo da Saúde, e em determinadas situações, a “maioridade” ou, melhor, a autonomia, exerce-se a partir dos 14 anos e isso poderá ter importância no caso vertente da violência doméstica e da lei a aplicar. Fica o aviso.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto