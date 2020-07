A Bielorrússia, o último reino do KGB, existe

Algo vai errado quando um governo europeu tem de se esforçar a provar que o seu país não é “a Coreia do Norte da Europa”. No entanto, é isso mesmo que o governo da Bielorrússia tem de fazer, de tal forma se tornou frequente o uso dessa comparação para ajudar a chamar a atenção para a situação de um país onde cerca de dez milhões de pessoas vivem sob o regime mais autoritário, opaco e repressivo do continente.

