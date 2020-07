Istambul: Orações de sexta-feira voltam à nova mesquita Hagia Sophia

Reconversão do museu em mesquita, anunciada há duas semanas pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, teve esta sexta-feira o seu ponto alto. Milhares de fiéis celebram “o fim de uma espera de 86 anos”. Em 1934, Hagia Sophia (Santa Sofia) foi transformada em museu pelo pai da Turquia secular, Kemal Ataturk, como parte dos seus esforços para fundar o Estado laico que ainda hoje governa o país.

A decisão do presidente turco Recep Tayyip Erdogan provocou fortes críticas nos meios cristãos, ocidentais e culturais, segundo as quais a conversão para o culto exclusivamente muçulmano pode aprofundar as divisões religiosas. Erdogan convidou vários líderes mundiais para a cerimónia, entre os quais o Papa Francisco, que já havia reagido à decisão afirmando que a reconversão em mesquita é um recuo naquilo que era visto como símbolo não só da Turquia secular mas também de um diálogo cristão-muçulmano, com ambas as vertentes presentes.