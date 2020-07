Hong Kong: China ameaça não reconhecer passaportes britânicos anteriores a 1997

A China ameaçou deixar de reconhecer os passaportes britânicos dos cidadãos de Hong Kong como documentos válidos, depois de o Reino Unido ter anunciado medidas para facilitar a obtenção de nacionalidade britânica aos residentes da região. Segundo o Financial Times, os residentes de Hong Kong com passaporte britânico nascidos antes de 1997, data da transferência da soberania do território do Reino Unido para a China, são os visados pela possível retaliação chinesa.

A partir de Janeiro do próximo ano, os residentes em Hong Kong com o passaporte britânico poderão candidatar-se à obtenção de um visto para viver no Reino Unido durante cinco anos, o que, segundo o Governo de Londres, abre depois a porta à atribuição da nacionalidade britânica a três milhões de cidadãos de Hong Kong.

Esta decisão de Londres foi anunciada depois da entrada em vigor da lei de segurança nacional, imposta por Pequim à região administrativa especial da China, o que também levou o Governo britânico a suspender o acordo de extradição com Hong Kong, temendo que a nova legislação, que pune os crimes de “terrorismo”, “secessão”, “subversão” e “conluio com forças estrangeiras”, leve à perseguição dos opositores.

Pequim reagiu e acusou o Reino Unido de “violar as suas promessas” em relação à transferência da soberania de Hong Kong para a China em 1997.

“Como o Reino Unido violou as suas promessas em primeiro lugar, a China considerará não reconhecer os passaportes britânicos como documento de viagem válido e reserva-se ao direito de tomar outras medidas”, afirmou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Conforme nota a Reuters, mesmo antes das medidas anunciadas pelo Reino Unido, a China não reconhecia os passaportes britânicos dos residentes de Hong Kong como um documento válido para a entrada na China continental, exigindo documentação emitida pela própria China.

Questionado sobre a possibilidade de a China impedir a saída de cidadãos de Hong Kong com passaporte britânico, um porta-voz de Downing Street, citado pelo Financial Times, reiterou que esses documentos são “legítimos internacionalmente e é assim que devem ser tratados”.