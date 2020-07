Consulados tornaram-se o centro do confronto diplomático entre Washington e Pequim

No dia em que terminou o prazo para a China encerrar o seu consulado em Houston, no Texas, Pequim retaliou conforme tinha prometido e ordenou que os Estados Unidos fechassem o seu consulado em Chengdu, no sudoeste chinês. Os consulados tornaram-se o epicentro do confronto em curso entre as duas potências e a troca de acusações entre os dois países não dá sinal de abrandar.

Continuar a ler