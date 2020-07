Pontevedra veio a Lisboa explicar como mudou radicalmente a mobilidade na cidade

Lisboa tem de redesenhar a mobilidade na cidade, implementando medidas estruturas que não passam apenas por medidas de acalmia de tráfego, mas que também devem envolver escolas e empregadores, uma vez que estes são a causa da maior parte das viagens de automóvel na cidade. Esta foi uma das conclusões de mais um debate às quinta-feira sobre o futuro pós-covid que têm decorrido n'A Brasileira. A iniciativa chama-se Lisboa de Volta e é organizada pela jornalista Catarina Carvalho que convida especialistas em diferentes áreas consoante os assuntos. Desta vez o tema foi mobilidade e o protagonismo foi para a cidade de Pontevedra, em Espanha.

Carlos Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa relembrou programas como o Lisboa sem Rodinhas, uma proposta da CML que arrancou no ano passado e que pretende fomentar o ensino nas escolas da condução de bicicleta aos mais jovens. No que diz respeito aos empregadores, referiu que já existem “pactos de compromisso” de promoção de formas de mobilidade alternativas e de sustentabilidade com 300 empresas, os quais podem conter medidas como “o pagamento do passe mensal, ou infra-estruturas que permitam estacionar bicicletas ou utilização de duches”.

Pontevedra foi citada como inspiração para estes planos. A cidade espanhola é conhecida pela sua abordagem pioneira à mobilidade: desde o final dos anos 90 que não há carros no centro histórico nem na maior parte da cidade. Os parques de estacionamento são maioritariamente subterrâneos e fora da zona central. Quanto aos poucos carros que circulam, fazem-no a 30 quilómetros hora, tendo sido implementadas medidas de acalmia de tráfego, como lombas e rotundas em vez de semáforos. Tornou-se numa referência por ser “uma cidade segura, atraente para se viver. Desde 2011 que não há colisões mortais de carros dentro da cidade”, contou Miguel Anxo Fernández Lores, presidente da Câmara da cidade galega.

O autarca defendeu que este projecto ambicioso se iniciou por sentir que “as cidades estão doentes, com um espaço público degradado, com ruído e poluição. Se estão doentes, devem tratar-se como um paciente normal”.

Assim, insistiu na mudança para um modelo de “cidade compacta”, que define como uma cidade “menos segregada, que permite deslocações a pé. Onde não é preciso pegar no carro para ir comprar pão. Além de tornar as cidades em espaços mais funcionais, apoia-se o comércio local”, rematou.

Mas Lisboa e Pontevedra são cidades diferentes. A começar pelo tamanho: a cidade galega tem 5,6 km2, muito menos que os 1376 da capital. Isso não desanima Lopes. “Creio que nas cidades grandes há a vantagem de poderem operar mais facilmente um sistema de transportes públicos funcional”.

É um processo holístico, no qual questões como a habitação também têm ser consideradas, pois há um afastamento crescente dos residentes de Lisboa para a periferia. Os participantes realçaram que não pretendem ser antagónicos com os automobilistas. De acordo com Mário Alves, representante da MUBi (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta), “ninguém advoga o fim dos carros ou 100% de bicicletas. Apenas se defende cidades mais equilibradas, e em que só andem os carros necessários para que a circulação funcione”.

Em 2019, a CML aprovou um Plano Municipal para a Mobilidade Sustentável, que pretende a “criação de um ecossistema de mobilidade centrado nas pessoas”, “alicerçado numa rede integrada e multimodal de transportes públicos, numa rede pedonal e ciclável segura, funcional e apelativa, e na proliferação de serviços de mobilidade baseados em tecnologias mais limpas”. Actualmente, 47% das deslocações citadinas fazem-se de automóvel, a maior parte (70%) de curta distância (5 quilómetros ou menos).

Texto editado por Ana Fernandes