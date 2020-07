Harry e Meghan processam paparazzi para proteger a privacidade do filho

O príncipe Harry e Meghan Markle vão processar os paparazzi que fotografaram Archie sem a sua autorização. A acção judicial, entregue no Supremo Tribunal da Califórnia, cita “intromissões graves” na privacidade da criança de 14 meses.

“O duque e a duquesa de Sussex estão a avançar com este processo para proteger o direito à privacidade do seu filho na sua casa, sem a intromissão de fotógrafos, e para parar aqueles que procuram lucrar com estas acções ilegais”, referiu o advogado do casal numa declaração à imprensa.

O processo alega ainda que drones e helicópteros invadiram o espaço aéreo por cima da residência dos pais de Archie. O casal frisa que não está à espera de “tratamento especial”, mas que quer ser deixado em paz na privacidade da sua casa, tal como asseguram as leis do estado da Califórnia, menciona o documento entregue no tribunal.

Em 2019, Meghan Markle processou a DGM Media (antiga Associated Newspapers), responsável pelo tablóide britânico The Mail on Sunday, devido à publicação de excertos de uma carta que escreveu ao seu pai, alegando uso indevido de informações privadas, violação de direitos de autor e violação da Lei de Protecção de Dados de 2018.

No início deste mês de Julho, a duquesa de Sussex voltou a apresentar outra acção judicial para impedir que cinco amigas suas fossem testemunhar a tribunal no caso que a opõe ao tablóide.

Meghan, Harry e Archie vivem em Los Angeles, depois de terem abandonado as suas responsabilidades a tempo inteiro como membros seniores da família real, em Março. Uma das razões que apontaram para se afastarem foi a cobertura mediática hostil que alguns jornais fizeram da sua vida privada e que os levou a cortar relações com os tablóides britânicos.