Estudo alerta para “segundo surto de desemprego” no fim do layoff

O número dois do Governo, Pedro Siza Vieira, disse no fim-de-semana que o país precisará de prolongar do layoff simplificado, que deveria terminar a 31 de Julho, mas a sete dias do fim do prazo de validade, ainda não há fumo branco. Para os três autores de um estudo publicado nesta quinta-feira, o país enfrenta a ameaça de um “segundo surto de desemprego” quando esta medida for levantada. Com o turismo e o imobiliário em situação de maior risco.

