Sérgio Conceição dispensa elogios e quer fechar liga com vitória

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira o último jogo do campeonato, uma deslocação a Braga (amanhã, 21h15 SPTV), onde vai encontrar um adversário que venceu os portistas no Dragão, na primeira volta, antes de conquistar a Taça da Liga (aos 90+5') na final com o FC Porto.

O treinador portista espera apenas “mais um jogo, contra uma equipa que tem tido excelentes prestações”, avisando que o facto de se apresentar em Braga com o título de campeão na mão “não muda absolutamente nada”.

LIVE: Conferência de Imprensa Sérgio Conceição ? https://t.co/pSF7ut6pB8 — FC Porto - Campeão Nacional 2019/20 ?? (@FCPorto) July 24, 2020

Conceição garantiu que "a preparação foi feita da mesma forma, como em todas as outras jornadas do campeonato. O objectivo é conquistar os três pontos”, vincou, indiferente ao registo dos jogos com os minhotos.

“Os jogos são todos diferentes. Mesmo esses do campeonato e da final da Taça da Liga também foram diferentes. Não é por isso que temos que nos motivar. O que tem de estar na cabeça dos jogadores é o trabalho diário”, sublinhou, preparado para “encontrar mais ou menos dificuldades, dependendo do que fizermos em campo”, onde pede concentração competitiva.

“Muito do que o adversário possa fazer tem a ver com a forma como estivermos em campo. Quem está nestas equipas tem sempre pressão para ganhar. O Braga precisa de ganhar para sonhar com o terceiro lugar. Mas isso não nos diz respeito. Temos a pressão de representar um clube histórico e o compromisso de dar o máximo. Nem é nem mais nem menos motivador”, garante.

Sem Marcano e com Sérgio Oliveira em dúvida, o treinador do FC Porto não assume qualquer gestão do plantel por ter ainda a final da Taça de Portugal, com o Benfica, dia 1 de Agosto, em Coimbra, para disputar.

“Esses ensaios serão depois do jogo com o Sp. Braga. Depois é que a estratégia será definida. Importante agora é falar do Braga”, manteve, assumindo apenas a boa disposição pelo momento.

“É bonito e fruto de muito trabalho numa época bem longa” reagiu em relação ao símbolo de campeão nacional que ostentava no equipamento. Conquista que motivou elogios que Conceição dispensou.

“Não gosto nada desse tipo de elogios, digo-o sem demagogia. Para o bem e para o mal, o treinador está sempre na berlinda. Fala-se do treinador, do presidente, que é a pessoa mais importante do clube. Mas sou apenas um trabalhador, que tem mais responsabilidade e é mais mediático. Mas seria injusto dar mérito a uma pessoa quando há tanta gente fundamental nesta campanha”.

Feliz por estar na luta pelo terceiro lugar, Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, pretende apresentar-se a jogo com “agressividade, dinâmica e coesão”, factores indispensáveis para superar o campeão nacional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

?? Lê as declarações do treinador na antevisão ao jogo com o FC Porto! #LigaNOS https://t.co/f0EaO7sRdL — SC Braga (@SCBragaOficial) July 24, 2020

“Estamos satisfeitos por estarmos na luta pelo terceiro lugar. Temos de fazer a nossa parte: vencer o FC Porto e esperar que o Sporting perca”.

“Temos de ser uma equipa agressiva, compreender os pontos fortes do adversário e ser coesos defensivamente. Temos que ser dinâmicos e imprevisíveis. O FC Porto tem muita qualidade, mas nós também temos”.