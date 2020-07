Rúben Amorim reconhece que tem de trabalhar melhor como treinador

“Não temos sofrido golos, mas também temos marcado poucos. Se uma equipa grande faz um golo em quatro jogos, o treinador tem de trabalhar mais e melhor”. As palavras são de Rúben Amorim, treinador do Sporting, que reconhece que os maus desempenhos da equipa “leonina” não são responsabilidade dos jogadores, mas do técnico.

Na antevisão do jogo frente ao Benfica (sábado, 21h15), o treinador garantiu que o Sporting “vai à Luz para vencer” e recusou encontrar uma equipa “encarnada” mais fraca e relaxada pela falta de objectivos no campeonato.

“Prevejo um Benfica de qualidade e a jogar sem a pressão de há uns tempos – isso pode ajudá-los. E no plantel todos querem jogar a final da Taça de Portugal, por isso vão fazer tudo para estarem presentes. E vão jogar contra o Sporting, que é sempre um jogo especial”, detalhou Amorim.

Sobre as críticas ao futebol praticado pela equipa, Amorim desvalorizou a perda de “estado de graça”. “Duas derrotas mudam completamente o cenário e a forma como olham para o treinador e o plantel. Mas o “estado de graça” é irrelevante para mim. Sei bem como funciona isso no futebol”, disse, lembrando: “Estamos no terceiro lugar e estávamos em quarto quando chegamos”.