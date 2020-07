Fórmula 1 tem retorno de 30 milhões de euros no pior dos cenários

A Fórmula 1 (F1) vai regressar a Portugal. A prova, que será realizada em Portimão, deverá ter um impacto positivo no país, no pior dos cenários, de cerca de 30 milhões de euros, segundo a secretária de Estado do Turismo, Rita Mendes. Já na opinião de Elidérico Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o evento não deverá compensar as quebras que a pandemia provocou no turismo da região.

O anúncio oficial foi feito esta sexta-feira, em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), local escolhido para acolher um dos Grandes Prémios (GP) da temporada deste ano do Campeonato do Mundo. A prova irá realizar-se entre 23 e 25 de Outubro de 2020.

Segundo anunciado esta sexta-feira, a prova terá público nas bancadas. Ou seja, a hotelaria algarvia poderá vir a alojar os automobilistas e respectivas equipas, bem como a audiência da prova. Segundo Elidérico Viegas, este evento representa “uma boa notícia para o Algarve e para o país” e irá aumentar o número de dormidas, especialmente para “os hotéis mais próximos do autódromo”.

Apesar de reconhecer o lado positivo da realização da prova na região, afirmou que não compensará as perdas sentidas no turismo do Algarve. “Três dias não compensam 365 (…) mesmo admitindo [que as equipas] venham antes [de 23 de Outubro]”, disse.

Segundo a secretária de Estado do Turismo o evento terá dois impactos, um mediático “de promoção internacional do destino” e um económico. Segundo a governante o impacto económico irá variar “em função do público” que o evento receber. “No pior dos cenários estimamos [um impacto positivo de] 30 milhões, no mais optimista, que achamos que vai ser o cenário normal, estamos a contar com um impacto 175 milhões”, esclareceu.

Quebra de receitas com falta de turistas

O Algarve tem sido das regiões mais afectadas com a pandemia de covid-19 devido à quebra no turismo. O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em Maio, para quase 28 mil desempregados, atingindo sobretudo o sector da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas, sobretudo os britânicos, uma vez que Portugal continental continua fora da lista do Reino Unido de destinos seguros de viagem. Como o PÚBLICO reportou, o Algarve necessita de turistas, visto que as estimativas apontam para uma quebra de receitas na ordem dos 65% a 70% no mês de Julho, podendo chegar aos 90% em Novembro.

Para Elidérico Viegas, o maior desafio está nos anos seguintes, pois o evento só irá “contribuir para gerar fluxos turísticos importantes” (algo que este ano não será possível) se o estiver consolidado no país. ​

Se tudo correr bem, a actividade hoteleira contará com um crescimento face ao que se observa actualmente, com o público que virá assistir ao Grande Prémio. Rita Mendes explicou que a actividade turística está “a operar com toda a normalidade” e que, as regras que agora vigoram, serão “privilegiadas em Outubro” com o público. Quanto às equipas, a decisão de ficar ou não numa unidade hoteleira é feita pelas mesmas, mas acredita que a oferta portuguesa “será aproveitada”.

Quanto à assistência nas bancadas, a secretária de Estado referiu que ainda estão “a trabalhar com a DGS [Direcção-Geral da Saúde] e com as entidades locais no sentido de verificar os vários cenários”. “O espaço acolhe cem mil pessoas, em bancadas outdoor (...) havemos de arranjar um registo [que mantenha] a segurança sanitária”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO tentou ainda contactar a Confederação de Turismo de Portugal para obter reacções à realização do evento em Portimão, mas ainda não obteve resposta.

Segundo o que o PÚBLICO noticiou na quinta-feira, a pista terá que ser alvo de obras, apesar de ser uma pista relativamente jovem (inaugurada em 2008). Os 4692 quilómetros de extensão do autódromo terão que receber um novo tapete e terão que ser feitas outras intervenções relacionadas com aspectos de segurança. Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, disse ao Jornal Económico que será necessário um investimento entre os 3 e os 3,5 milhões de euros. Também a presidente da Câmara de Portimão, na conferência de imprensa desta sexta-feira, referiu que, trazer a F1 para Portugal teria custos “muito elevados”.

Rita Mendes explicou que o Turismo de Portugal assumiu o financiamento da repavimentação do autódromo, o que terá um custo de 1,5 milhões de euros.