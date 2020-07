Desp. Aves ruma a Portimão em autocarro da câmara

O Desportivo das Aves viajará este sábado, na véspera de defrontar o Portimonense, para o Algarve num autocarro cedido pela Câmara Municipal de Santo Tirso.

A direcção do clube presidido por António Freitas marcou o estágio numa unidade hoteleira do sul do país e assegurou diversas despesas logísticas, à excepção do transporte, disponibilizado pela autarquia.

Os dois autocarros da SAD do Aves foram arrestados na quinta-feira, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov, a quem foi adjudicada sem concurso a construção do centro de estágios do clube, cuja primeira pedra foi lançada em 17 de Setembro de 2016.

A direcção do Desp. Aves prescindiu do auxílio do Académico de Viseu, que colocou o autocarro à disposição.

O Desp. Aves, último classificado, com 17 pontos e já despromovido à II Liga, despede-se frente ao Portimonense, num encontro da 34.ª jornada, que será arbitrado por Hugo Miguel.

Os “alvinegros” partem para a última ronda do campeonato na 17.ª e penúltima posição, com 30 pontos, estando na luta pela permanência com Vitória de Setúbal (16.º, com 31 pontos) e Tondela (15.º, com 33).