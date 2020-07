Alex Zanardi regressa aos cuidados de terapia intensiva

O italiano Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor de quatro medalhas paralímpicas em ciclismo, voltou esta sexta-feira à unidade de terapia intensiva, três dias após ter sido transferido para um centro de reabilitação especializado.

Na terça-feira, Zanardi tinha sido transferido de um hospital em Siena para o centro de reabilitação Villa Beretta, na Costa Masnaga, um mês depois de ficar gravemente ferido num acidente de bicicleta adaptada. Mas, dada a sua condição instável, teve de regressar à unidade.

“Face à instabilidade das condições clínicas do paciente Alex Zanardi, foi decidido transferi-lo para o departamento de terapia intensiva do hospital San Raffaele, em Milão”, relatou o director do hospital, em comunicado.

Zanardi, que nasceu em Bolonha em 1966, estava a participar numa prova de exibição de paraciclismo, designada “Objetivo Tricolor”, a 19 de Junho, quando perdeu o controlo e invadiu a outra faixa da estrada, numa curva, colidindo com um camião que seguia em sentido inverso.