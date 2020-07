O número dos Toots & The Maytals ainda é o da libertação

Cada grito é um golpe desferido pelo bastão de excelência do autoritário polícia. “Give it to me one time! Uh! Give it to me two times! Uh-uh!” E assim sucessivamente até aos quatro cassetetes. É assim o refrão de 54-46 Was My Number, um dos mais emblemáticos temas dos jamaicanos Toots & The Maytals. Toots de Toots Hibbert, o vocalista com pulmões de aço que, acredita-se, terá sido o primeiro a utilizar o termo “reggae” numa canção (Do The Reggay, 1968).

Continuar a ler