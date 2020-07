Mais três mortes por covid-19 no quinto dia consecutivo com menos de 300 novos casos

Nas últimas 24 horas morreram mais três pessoas devido à covid-19 em Portugal e foram detectados 229 novos casos de infecção, uma taxa de crescimento de 0,48%. Desde o início do surto, já foram identificadas 49.379 infecções e morreram 1705 pessoas.

Esta quinta-feira é o quinto dia consecutivo em que o país registou menos de 300 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Desde 27 de Maio que não havia um intervalo de tempo tão alargado de dias com um número de infecções abaixo das três centenas. Na altura, houve 19 dias consecutivos com menos de 300 casos, mas as taxas de crescimento eram diferentes às verificadas desde 19 de Julho: entre 9 e 27 de Maio, o número de casos aumentou em média 1% por dia; de 19 de Julho até esta quinta-feira, o crescimento médio foi de 0,4%. A diferença é explicada pelo número mais elevado de casos acumulados.

Dos novos casos, 172 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 75% das infecções detectadas desde quarta-feira, de acordo com os dados do relatório de situação diário divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Foram dadas como recuperadas mais 370 pessoas, subindo assim para 34.369 o número de recuperações no país. Subtraído o número de mortes e de pessoas recuperadas, há nesta altura 13.305 casos activos em Portugal (menos 144 do que na quarta-feira).

O boletim indica ainda que há menos oito pessoas internadas (431), das quais 59 estão nos cuidados intensivos (o mesmo número de quarta-feira).

A taxa de letalidade global é de 3,45% e sobe para 16% em casos acima dos 70 anos. É neste grupo etário que estão cerca de 87% das vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, todas as mortes foram de doentes com 80 ou mais anos (dois homens e uma mulher).

Duas das vítimas mortais foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra o maior número acumulado de casos e o segundo maior número de óbitos (24.857 casos e 576 mortes). A outra morte foi na região Norte, que soma o maior número de mortes desde o início do surto e o segundo maior total de infectados (18.415 casos e 828 mortes).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 14 novos casos no Alentejo (653 infectados e 19 mortes), dez no Algarve (806 infectados e 15 mortes) e oito na região Centro (4387 infectados e 252 mortes). Madeira e Açores voltaram a não ter registo de novos casos ou mortes.

Até quarta-feira, Portugal registava 1702 mortes e 33.999 recuperações em 49150 casos de infecção, tendo ainda 13.449 casos activos. Desde início de Junho até quarta-feira, a média de novos casos assenta nos 320 por dia​, um aumento significativo face a Maio: no mês em que começou o desconfinamento, foram registados 252 casos por dia em Portugal.