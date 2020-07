SNS regista número histórico de faltas ao trabalho em Maio

Em Maio, em plena pandemia da covid-19, quando o país saía do estado de emergência para entrar no de calamidade, registou-se um valor recorde no número de dias relativos a ausências ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS): 598.293 dias. Trata-se do maior número registado desde Janeiro de 2014, com excepção de Dezembro de 2019, para o qual não há dados no Portal da Transparência, de onde o PÚBLICO retirou estas informações.

