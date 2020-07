Grupo de 21 migrantes aguarda desfecho do processo na prisão do Linhó

Os 21 migrantes interceptados, na passada terça-feira, na ilha do Farol foram presentes esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Faro. Estes homens, oriundos do Norte de África, responderam por entrada e permanência irregular em território nacional, explica um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

“O tribunal, perante o esgotamento da capacidade de instalação dos centros de instalação temporária do SEF, determinou que os cidadãos sejam conduzidos ao Estabelecimento Prisional do Linhó onde aguardarão os trâmites do processo de afastamento que lhes vier a ser instaurado pelo SEF”, explica a instituição em comunicado.

Desde terça-feira que as autoridades portuguesas estão a apurar a identidade dos homens, que chegaram a Portugal sem documentos. Os migrantes pernoitaram num pavilhão em Olhão sob a custódia da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Um grupo de 21 migrantes foi GNR na praia da Ilha do Farol, em Faro. Após a operação da GNR, o SEF deu conta que todos os migrantes são do sexo masculino e que “foram, de imediato, garantidas as necessidades básicas, incluindo alimentação, assistência médica e alojamento. Será igualmente assegurada a realização dos testes à covid-19, ainda esta noite”, disse o SEF, em comunicado.