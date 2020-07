O exame nacional de Português do 12.º ano foi o que registou mais faltas na 1.º fase, que se concluiu nesta quinta-feira. Faltaram 4259 alunos de um total de 39.710 inscritos. Esta prova foi também a que mais perdeu este ano com quase 40 mil alunos a menos em comparação com 2019.

