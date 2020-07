Marcelo dá ok ao Orçamento Suplementar e revela cartas trocadas com Costa e Ferro

O Presidente da República promulgou o Orçamento Suplementar, informa uma nota da Presidência publicada esta quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa revela as cartas que trocou com Costa e Ferro, através das quais recebeu garantias de que nem o primeiro-ministro nem o presidente da Assembleia da República vão pedir a fiscalização do Orçamento. Na resposta, o chefe do Governo admite que as alterações ao Orçamento têm “impacto significativo” mas “temporário” e “recuperável” e que decidiu evitar um “conflito institucional” com o Parlamento.

O Orçamento foi aprovado no Parlamento com os votos a favor do PS, a abstenção do PSD, BE e PAN e os votos contra dos restantes grupos parlamentares.

Depois disso, o ministro das Finanças, João Leão, assumiu que o défice pode ficar em 7% em vez de 6,3% e que o PIB pode cair mais face aos 6,9% projectados no Orçamento Suplementar.

Durante o debate parlamentar o Governo enviou aos partidos um parecer através do qual tentava travar alterações ao Orçamento que pusessem em causa as metas ali fixadas em matéria de contas públicas. No parecer argumentava que a lei travão também se aplica às alterações a Orçamentos já em vigor.

Foi esta a razão que levou o Presidente da República a querer saber o que fariam Costa e Ferro perante alterações ao Orçamento durante o debate na especialidade que o Governo já tinha criticado.

Ontem, quando recebeu o documento em Belém, Marcelo enviou uma carta para Costa e outra para Ferro onde dizia que “tendo em consideração a situação muito específica vivida, tenciono proceder à promulgação do diploma”. “De todo o modo, perante algumas questões que foram levantadas nomeadamente durante o debate parlamentar, gostaria de ouvir de Vossa Excelência se admitem suscitar a fiscalização abstracta da constitucionalidade de alguma ou algumas normas” do Orçamento. O mesmo texto seguiu para os dois destinatários.