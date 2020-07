Divisões no bloco central sobre presença do primeiro-ministro na AR de dois em dois meses

Vários deputados socialistas vão contestar, nesta quinta-feira, a alteração ao regimento da Assembleia da República que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e que torna a sua presença obrigatória apenas de dois em dois meses. Em declarações à agência Lusa, Jorge Lacão assume que a intenção colide com a história do seu partido e votará contra essa mudança. Do lado do PSD, Margarida Balseiro Lopes e Pedro Rodrigues também votarão contra.

O assunto vai ser tema de debate esta manhã na reunião do grupo parlamentar do PS, a primeira em que todos os deputados socialistas vão discutir o assunto - isto apesar de esta alteração ao Regimento da Assembleia da República já ter sido aprovada por PS e PSD num grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais e de a votação final global em plenário estar prevista para a tarde de hoje.

Um dos mais destacados deputados do PS manifestou à agência Lusa a convicção de que “mais de metade da bancada socialista está contra esta mudança e defende que, no limite, os debates com o primeiro-ministro voltem a ter uma periodicidade mensal, tal como aconteceu entre 1996 e 2007”. No PSD, o assunto também não é consensual - tanto por não ter sido debatido internamente como por significar um alívio para o primeiro-ministro - e dois deputados já pediram o levantamento da disciplina de voto.

Em declarações à agência Lusa, o antigo ministro Jorge Lacão (PS), que propôs e depois concretizou em 1996 a aprovação da figura regimental do debate mensal com o primeiro-ministro, manifestou “preocupação” face ao posicionamento da direcção da bancada socialista em relação a esta matéria.

“O PS tem nesta matéria um legado histórico no qual se reconhece e do qual se orgulha - e esse legado histórico passa nomeadamente pela centralidade do Parlamento na nossa democracia. Somos um sistema de Governo semipresidencial, mas onde o Parlamento tem um papel fulcral, porque é o órgão de fiscalização da actividade governativa”, frisou o deputado socialista.

Jorge Lacão referiu depois a este propósito que “a geração mais antiga” dentro da bancada do PS “lembra-se do período difícil que a democracia portuguesa atravessou - normalmente designado como o período do cavaquismo - em que a presença do primeiro-ministro na Assembleia da República era uma espécie de aparição rara”.

“Às vezes não chega a haver um tempo suficiente para a ponderação de algumas opções feitas, mas creio que nesta matéria [da periodicidade dos debates com o primeiro-ministro] estamos em cima de uma linha limite em relação à qual se corre o risco de se tomar uma má decisão. Pela minha parte, tudo farei para que esta opção possa ainda ser reflectida e invertida”, disse.

Confrontado com a tese de alguns socialistas de que os debates com o primeiro-ministro são encarados como uma espécie de guerra entre chefes partidários, Jorge Lacão contrapôs que o Parlamento “é por natureza o lugar do confronto democrático”. “Assumir que há uma circunstância confrontacional é assumir que esse também é um papel incontornável do Parlamento”, acrescentou.

Se a questão vier a ficar nos actuais termos, Lacão confirma que não poderá ter “outra atitude se não votar contra, porque contamina muito a percepção que os cidadãos têm daquilo que deve ser a normal relação entre os vários órgãos de soberania na sua independência e, igualmente, na sua interdependência”.

Jorge Lacão foi líder da bancada do PS entre 1995 e 1997, na altura em que o Governo era liderado por António Guterres. Foi nesse período que a Assembleia da República instituiu os debates mensais com o primeiro-ministro.

No que respeita à questão da liberdade ou da disciplina de voto da bancada socialista perante a matéria relativa à revisão do Regimento da Assembleia da República, Jorge Lacão sustenta que o PS se “orgulha da liberdade de voto dentro do grupo parlamentar”.

“Há matérias que exigem disciplina, mas que têm temas bem identificados - temas esses que se relacionam com o Orçamento do Estado e outros de idêntica relevância. Aqui, estamos a falar de uma matéria própria da competência dos deputados, da competência própria da Assembleia da República e que diz respeito ao funcionamento do Parlamento. Por isso, os deputados devem assumir plenamente o entendimento que tiverem sobre o assunto”, advoga.

De acordo com o antigo ministro socialista, “há sinais de natureza geral de algumas tendências da vida política que devem merecer alguma preocupação, porque princípios são princípios - e a concretização desses princípios não deve ser menosprezada em função de outras ponderações circunstanciais”.

“Não direi que a democracia está hoje cercada, mas tem pela frente muitos problemas e até muitos adversários. Só se responderá aos desafios se o regime democrático se fortalecer e, não pelo contrário, se tender para enfraquecer. É essa a minha questão principal, é por ela que me tenho batido ao longo de muitos anos e é por ela que continuo a guiar a minha posição própria”, afirma.

Hugo Soares vê com "mágoa" que PSD impulsione "retrocesso democrático" na AR O antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares manifestou nesta quinta-feira "mágoa" por ver o PSD "não apenas conotado mas como o impulsionador" do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, alteração que classificou como "retrocesso democrático". "Infelizmente não é preciso ir à Hungria ou à Polónia, de quem por estes dias tanto se falou, para ver como a maturidade democrática é desafiada pelo populismo mais irresponsável", criticou Hugo Soares, numa posição escrita enviada à Lusa. Para o antigo deputado social-democrata, o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, aprovado na especialidade apenas por PS e PSD e que irá hoje a votação final global em plenário, significa "um retrocesso democrático que menoriza o parlamento e as instituições". "Que António Costa e o PS caucionem o fim dos debates quinzenais não me causa estranheza, mas é com mágoa que vejo o PSD não apenas conotado, mas como o impulsionador deste retrocesso democrático", referiu. Para Hugo Soares, esta alteração ao regimento da Assembleia da República, "com o alto patrocínio do designado bloco central, não se compagina com a maturidade" da democracia portuguesa. Hugo Soares, que foi líder parlamentar do PSD entre Julho de 2017 e Fevereiro de 2018 e protagonizou alguns debates quinzenais com o primeiro-ministro António Costa, classificou este instrumento como "o maior momento de escrutínio e fiscalização do poder executivo". Na nota, Hugo Soares acusa António Costa de "já hoje não respeitar o Parlamento", dizendo que o primeiro-ministro "não responde a nada do que lhe é perguntado e rebaixa toda a crítica da oposição".