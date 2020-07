Alterações ao layoff são conhecidas nos próximos dias

A cerca de uma semana do final do prazo do layoff simplificado, ainda não foi no final deste Conselho de Ministros que foram conhecidas as alterações previstas para este regime. Para já, segundo as declarações do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, as novidades passarão por uma “substituição” do regime (e não necessariamente a sua extensão). Os detalhes serão conhecidos “num prazo muitíssimo curto”, ou seja, depois da publicação do Orçamento Suplementar ― promulgado esta quinta-feira pelo Presidente da República ― em Diário da República. O Governo optou também por não confirmar a notícia avançada pela imprensa britânica sobre o restabelecimento da ponte aérea entre Portugal e o Reino Unido, dizendo que “não era o momento” de se pronunciar sobre essa matéria.

Sobre o regime de layoff, o Governo afirmou que “só poderá deliberar novas medidas quando o Orçamento Suplementar entrar em vigor, o que se espera que aconteça muito brevemente”. O secretário de Estado acrescentou que a explicação reside na dependência de “uma autorização legislativa”. Não obstante, André Moz Caldas adiantou que as alterações já foram discutidas "na generalidade” entre os ministros, pelo que o processo deverá ser célere.

Questionado pelo PÚBLICO sobre o número de empresas e trabalhadores que se encontram actualmente em regime de layoff, o Governo respondeu que não foi uma matéria tratada neste encontro. “Não estamos na posse desses números”, respondeu o secretário de Estado, remetendo as explicações mais aprofundadas para o momento de publicação do Orçamento Suplementar.

Não houve também qualquer sinal do Governo sobre se o estado de calamidade nas 19 freguesias de Lisboa será ou não para continuar. “É na próxima semana que o Conselho de Ministros tomará essa decisão”, declarou.

Governo aprova apoios ao investimento da diáspora

Neste encontro, foram aprovados programas de apoio aos investimentos feitos em Portugal pelos emigrantes, o Programa Internacionalizar 2030 e três decretos-lei.

Nas palavras do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o programa de apoio aos investimentos em Portugal feitos pelos emigrantes e a criação do Estatuto do Investidor da Diáspora servirá para atrair investimento “em particular nas áreas territoriais de baixa densidade" de investidores espalhados pelo mundo.

O programa tem como objectivo “aproveitar o enorme potencial das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro” para o apoio à internacionalização da economia portuguesa e “estimular o investimento destas comunidades no nosso país”.

Para isso, o programa passará por reforçar os incentivos para o regresso de portugueses e lusodescendentes, contribuir para a atracção e fixação de pessoas e empresas nos território do Interior do país e olhar para as comunidades portuguesas no estrangeiro como um factor de promoção da internacionalização do país e da diversificação de mercados.

Foi também aprovado nesta quinta-feira o Programa Internacionalizar 2030, um programa que define metas e medidas para que as exportações atinjam 53% do PIB em 2030. O Programa Internacionalizar estabelece as prioridades para a internacionalização da economia portuguesa, através do aumento das exportações de bens e serviços e do incremento do número de exportadores, da diversificação de mercados de exportação, do aumento do volume de investimento directo estrangeiro (IDE), do fortalecimento do investimento directo português no estrangeiro (IDPE) e do acréscimo do valor acrescentado nacional (VAB)”.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, o objectivo é que o volume de investimento directo estrangeiro aumente de forma progressiva a 4% ao ano. Em 2019, a base do stock de investimento directo estrangeiro em Portugal foi de 143 mil milhões de euros. O Governo espera “um crescimento significativo”. Os objectivos estão definidos para 2030, sendo que primeiro haverá uma fase de recuperação, “o que significa que até 2023 muito do trabalho que temos de fazer é recuperar o ponto de partida de 2019”.

O encontro de ministros serviu ainda para aprovar dois diplomas no âmbito da descentralização: um que concretiza a transferência de competências na Acção Social, estando previsto um envelope de 61 milhões de euros e pelo menos um técnico transferido do Estado para os municípios; e outro que adia do prazo de transferência de competências para as autarquias na Educação e na Saúde para 31 de Março de 2022.

E foi também aprovado um decreto-lei que estabelece a obrigatoriedade de a aplicação Stay Away Covid respeitar a legislação e a regulamentação sobre protecção de dados e sobre cibersegurança.