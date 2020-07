Tens fotos de áreas protegidas portuguesas? Este concurso é para ti

O prazo já está a terminar, mas até 31 de Julho ainda vais a tempo de te candidatares ao Wiki Loves Earth 2020. Para participar é preciso submeter fotografias de espaços naturais protegidos mencionados na lista disponibilizada pela organização na Wikimedia Commons, a biblioteca de imagens de uso livre do Wikipédia. As fotos não têm de ser recentes e podem ser tiradas com qualquer câmara, não havendo limite para o número de submissões por pessoa.

Da lista fazem parte, entre muitos outros, a Ria de Aveiro, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Peneda/Gerês, o Parque Natural do Douro Internacional ou o Parque Natural da Arrábida.

O objectivo é “colocar online o maior número possível de imagens de espaços naturais protegidos de Portugal durante o mês de Julho” e partilhar o conteúdo “de forma gratuita com o mundo inteiro”, segundo a organização. “O património natural é uma parte importante do conhecimento que a Wikipedia obtém e difunde. Todo o mundo pode contribuir tanto com imagens como com artigos. Uma imagem vale mais do que mil palavras, em todos os idiomas”, pode ler-se no site.

Os prémios são cartões-prenda que podem ser gastos em material fotográfico e informático. O primeiro lugar ganha um cupão equivalente a 600 euros. Já o segundo e terceiro lugares ganham 400 e 150 euros, respectivamente. As fotos vencedoras vão também passar para a fase internacional do concurso e ser expostas em locais a anunciar.

Todas as informações e procedimentos para as candidaturas estão disponíveis no site da organização.

Texto editado por Ana Maria Henriques